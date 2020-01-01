Новий антирекорд: Україна перетнула межу у 5 тисяч хворих на коронавірус за добу

За минулу добу Україна встановила новий сумний антирекорд щодо кількості нових хворих на коронавірус.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Так, за останню добу в Україні виявили 5 397 випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 8 жовтня сягнула 244 734. До цього часу про найбільшу кількість нових інфікованих за добу повідомляли учора, 7 жовтня (4 773).Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (576).Одужали за минулу добу 2 263 людини, за весь час пандемії - 108 233.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 93 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 690.На Волині за увесь час захворіло 9 199 людей, з них за останню добу - 162. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 190 людей, шість - за останню добу.