Курс валют у Луцьку на 8 жовтня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.26, а продаж – 28.35.
Євро при купівлі становить – 33.15, продажу – 33.25.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.15, продажу – 33.25.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 8 жовтня
Сьогодні, 09:13
Скандальний новоспечений гравець «Волині» став героєм туру
Сьогодні, 08:13
У волинському місті зі сміття виготовлятимуть добрива
Сьогодні, 07:34
В Україні змінилися правила нарахування субсидій
Сьогодні, 06:33