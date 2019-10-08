Осінь набирає обертів: на Україну сунуть заморозки і мокрий сніг
Сьогодні, 09:29
В Україні вже незабаром прийде серйозне похолодання, яке принесе з собою мокрий сніг.
Про це в коментарі "Апострофу" заявив народний синоптик Леонід Горбань.
За його словами, в жовтні на півдні України стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів вдень, на решті території буде ще прохолодніше.
Горбань підкреслив, що 17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки - до -1 градуса.
"Після цього денна температура впаде до +11 ... + 12 градусів, а в кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів. У цей період також очікується дощ з мокрим снігом", - зазначив він.
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Про це в коментарі "Апострофу" заявив народний синоптик Леонід Горбань.
За його словами, в жовтні на півдні України стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів вдень, на решті території буде ще прохолодніше.
Горбань підкреслив, що 17-18 жовтня вночі українців очікують перші заморозки - до -1 градуса.
"Після цього денна температура впаде до +11 ... + 12 градусів, а в кінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів. У цей період також очікується дощ з мокрим снігом", - зазначив він.
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