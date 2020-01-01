У «ПортCity» – нова виставка картин*
Сьогодні, 09:53
У ART-просторі ТРЦ "ПортCity" – виставка художниці Зубкової Тетяни «Подих літа» (малярство мастихіном).
Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Едінбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!
Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.
Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу: з 02.10. по 15.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.
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Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Едінбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!
Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.
Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу: з 02.10. по 15.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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