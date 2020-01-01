Шість смертей і 162 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 162 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало - 32 особи. Шість випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк – 2, Іваничівський район - 2, Ковельський район -1, Рожищенський район -1).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 51, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 14, Володимир – Волинський район – 16, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 3, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 13, Локачинський район – 4, Любомльський район – 4, Любешівський район – 5, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –7, Турійський район – 3.Загалом станом на 8 жовтня в області зареєстровано 9199 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 547 у дітей та 997 у медичних працівників. Одужало 5539 осіб, з них 359 дітей та 686 медичних працівників. 190 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2427 (в т. ч. 53 летальний)Луцький район – 927 (в т. ч. 16 летальних)м. Нововолинськ – 687 (в т. ч. 15 летальних)Іваничівський район – 192 (в т. ч. 5 летальних)Володимир-Волинський район – 744 (в т. ч. 8 летальних)Горохівський район – 399 (в т. ч. 9 летальних)Камінь-Каширський район – 372 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 893 ( в т. ч. 16 летальних)Ковельський район – 668 (в т. ч. 18 летальних)Локачинський район – 84Любомльський район – 167 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –288 (в т. ч. 5 летальних)Маневицький район – 452 ( в т. ч. 13 летальних)Ратнівський район – 296 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 211 (в т. ч. 5 летальних)Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 189 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний).За попередню добу надійшло 163 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 54426 осіб. За останню добу обстежили 541 особу.