Шість смертей і 162 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:23
За останню добу на Волині зареєстрували 162 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало - 32 особи. Шість випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк – 2, Іваничівський район - 2, Ковельський район -1, Рожищенський район -1).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 51, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 14, Володимир – Волинський район – 16, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 3, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 13, Локачинський район – 4, Любомльський район – 4, Любешівський район – 5, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –7, Турійський район – 3.
Загалом станом на 8 жовтня в області зареєстровано 9199 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 547 у дітей та 997 у медичних працівників. Одужало 5539 осіб, з них 359 дітей та 686 медичних працівників. 190 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2427 (в т. ч. 53 летальний)
Луцький район – 927 (в т. ч. 16 летальних)
м. Нововолинськ – 687 (в т. ч. 15 летальних)
Іваничівський район – 192 (в т. ч. 5 летальних)
Володимир-Волинський район – 744 (в т. ч. 8 летальних)
Горохівський район – 399 (в т. ч. 9 летальних)
Камінь-Каширський район – 372 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 893 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 668 (в т. ч. 18 летальних)
Локачинський район – 84
Любомльський район – 167 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –288 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 452 ( в т. ч. 13 летальних)
Ратнівський район – 296 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 211 (в т. ч. 5 летальних)
Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 189 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 163 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 54426 осіб. За останню добу обстежили 541 особу.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 51, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 14, Володимир – Волинський район – 16, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 3, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 13, Локачинський район – 4, Любомльський район – 4, Любешівський район – 5, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –7, Турійський район – 3.
Загалом станом на 8 жовтня в області зареєстровано 9199 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 547 у дітей та 997 у медичних працівників. Одужало 5539 осіб, з них 359 дітей та 686 медичних працівників. 190 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2427 (в т. ч. 53 летальний)
Луцький район – 927 (в т. ч. 16 летальних)
м. Нововолинськ – 687 (в т. ч. 15 летальних)
Іваничівський район – 192 (в т. ч. 5 летальних)
Володимир-Волинський район – 744 (в т. ч. 8 летальних)
Горохівський район – 399 (в т. ч. 9 летальних)
Камінь-Каширський район – 372 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 893 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 668 (в т. ч. 18 летальних)
Локачинський район – 84
Любомльський район – 167 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –288 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 452 ( в т. ч. 13 летальних)
Ратнівський район – 296 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 211 (в т. ч. 5 летальних)
Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 189 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 163 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 54426 осіб. За останню добу обстежили 541 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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