У Луцьку помер працівник драмтеатру

Микола Петрович Седлярук.



Про це



В минулому Микола Седлярук був викладачем Луцького педагогічного коледжу.



Народився 8 травня 1944 року в селі Сереховичі Старовижівського району Волинської області. В 1961 році закінчив Сереховицьку середню школу. В цьому ж році поступив у Луцьке державне музичне училище. Після закінчення музичного училища поступив у Львівську державну консерваторію імені М.В.Лисенка по класу диригування до заслуженого артиста України Паїна І.І. Після консерваторії отримав направлення до Луцького педагогічного училища на музичний відділ хормейстром, де до останнього вів хор і читав хорові дисципліни. Хорова капела під його орудою удостоєна звання Лауреата обласних, республіканських та всесоюзних конкурсів.



В той же час керував Народною хоровою капелою вчителів міста Луцька. Капела також є Лауреатом багатьох конкурсів. За свою роботу удостоєний нагород: "Відмінник освіти", викладач-методист, медалі "За трудову відзнаку", Почесної грамоти Міністерства культури України. До останнього часу працював хормейстром у Волинському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Миколи Седлярука.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 жовтня пішов з життя хормейстер Волинського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. ШевченкаПро це повідомляють на сайті драмтеатру.В минулому Микола Седлярук був викладачем Луцького педагогічного коледжу.Народився 8 травня 1944 року в селі Сереховичі Старовижівського району Волинської області. В 1961 році закінчив Сереховицьку середню школу. В цьому ж році поступив у Луцьке державне музичне училище. Після закінчення музичного училища поступив у Львівську державну консерваторію імені М.В.Лисенка по класу диригування до заслуженого артиста України Паїна І.І. Після консерваторії отримав направлення до Луцького педагогічного училища на музичний відділ хормейстром, де до останнього вів хор і читав хорові дисципліни. Хорова капела під його орудою удостоєна звання Лауреата обласних, республіканських та всесоюзних конкурсів.В той же час керував Народною хоровою капелою вчителів міста Луцька. Капела також є Лауреатом багатьох конкурсів. За свою роботу удостоєний нагород: "Відмінник освіти", викладач-методист, медалі "За трудову відзнаку", Почесної грамоти Міністерства культури України. До останнього часу працював хормейстром у Волинському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Миколи Седлярука.

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