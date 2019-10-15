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У Луцьку помер працівник драмтеатру

У Луцьку помер працівник драмтеатру
7 жовтня пішов з життя хормейстер Волинського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Микола Петрович Седлярук.

Про це повідомляють на сайті драмтеатру.

В минулому Микола Седлярук був викладачем Луцького педагогічного коледжу.

Народився 8 травня 1944 року в селі Сереховичі Старовижівського району Волинської області. В 1961 році закінчив Сереховицьку середню школу. В цьому ж році поступив у Луцьке державне музичне училище. Після закінчення музичного училища поступив у Львівську державну консерваторію імені М.В.Лисенка по класу диригування до заслуженого артиста України Паїна І.І. Після консерваторії отримав направлення до Луцького педагогічного училища на музичний відділ хормейстром, де до останнього вів хор і читав хорові дисципліни. Хорова капела під його орудою удостоєна звання Лауреата обласних, республіканських та всесоюзних конкурсів.

В той же час керував Народною хоровою капелою вчителів міста Луцька. Капела також є Лауреатом багатьох конкурсів. За свою роботу удостоєний нагород: "Відмінник освіти", викладач-методист, медалі "За трудову відзнаку", Почесної грамоти Міністерства культури України. До останнього часу працював хормейстром у Волинському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Миколи Седлярука.

У Луцьку помер працівник драмтеатру


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Теги: драмтеатр, працівник, смерть
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