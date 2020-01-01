Дівчинку, в яку стріляла мама-викладачка на Рівненщині, виписали з лікарні

Оля, донька Юрія та Ірини Ігнатюків, в яку у ніч проти 5 вересня кілька разів



Наразі вирішують питання про оформлення опікунства над дитиною, очевидно, це буде хтось з її родичів, - пише



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Оля нібито казала, що не бачила, хто у неї стріляв. Ірина Ігнатюк і далі перебуває в слідчому ізоляторі та мовчить: за місяць, що минув від дня трагедії, вона так і не розповіла слідчим, що ж сталося тієї ночі у їхньому домі.



Спершу вона начебто казала, що вона не стріляла і що в будинку був ще хтось. Хто це і чи справді був – має з’ясувати розслідування.



Ірині, як кожному підозрюваному в убивстві громадянину, призначено психолого-психіатричну експертизу. Таку експертизу проводять у спеціальному закладі у Львові, вона триває близько місяця. За цей час лікар визначить, чи осудна підозрювана і чи могла вона усвідомлювати свої дії на момент вчинення злочину.



У відділі комунікації поліції Рівненської області уточнили, що на саме лише документальне оформлення цієї процедури йде близько місяця часу.



Нагадаємо, за нинішньою версією слідства, близько 4-ої ранку 5 вересня Ірина Ігнатюк, яка мешкала з сім’єю у житловому масиві біля села Біла Криниця поблизу Рівного, вистрелила в голову своєму чоловікові з травматичного пістолета, який був у будинку. Юрій Ігнатюк, співвласник будівельного супермаркету «Хатка», помер. Після цього Ірина пішла в кімнату, де спала їхня 13-річна донька, і вистрелила їй у груди. Але пістолет заклинило, тож жінка скористалася іншим, пневматичним пістолетом, і з нього ще кілька разів вистрелила у доньку.



Поранення виявилися не смертельними. Ірина начебто завезла поранену доньку до будинку батьків, а сама повернулася додому і намагалася накласти на себе руки: вистрелила собі у скроню і різала собі вени. Утім, ні постріл, ні порізи серйозної шкоди здоров’ю жінки не завдали. Близько 7-ої ранку її батько викликав поліцію та «швидку».



Ірина Ігнатюк - кандидат економічних наук. Кільканадцять років викладала на кафедрі економіки та підприємництва НУВГП, а потім - в Інституті післядипломної освіти при університеті. Вона начебто не перебувала на обліку в жодній психіатричній установі, і ніякого дивацтва у її поведінці чи словах ніхто раніше не помічав. Принаймні, так кажуть її знайомі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річна, доньката, в яку у ніч проти 5 вересня кілька разів вистрелила її мама , одужала.Наразі вирішують питання про оформлення опікунства над дитиною, очевидно, це буде хтось з її родичів, - пише РадіоТрек. Оля нібито казала, що не бачила, хто у неї стріляв. Ірина Ігнатюк і далі перебуває в слідчому ізоляторі та мовчить: за місяць, що минув від дня трагедії, вона так і не розповіла слідчим, що ж сталося тієї ночі у їхньому домі.Спершу вона начебто казала, що вона не стріляла і що в будинку був ще хтось. Хто це і чи справді був – має з’ясувати розслідування.Ірині, як кожному підозрюваному в убивстві громадянину, призначено психолого-психіатричну експертизу. Таку експертизу проводять у спеціальному закладі у Львові, вона триває близько місяця. За цей час лікар визначить, чи осудна підозрювана і чи могла вона усвідомлювати свої дії на момент вчинення злочину.У відділі комунікації поліції Рівненської області уточнили, що на саме лише документальне оформлення цієї процедури йде близько місяця часу.Нагадаємо, за нинішньою версією слідства, близько 4-ої ранку 5 вересня Ірина Ігнатюк, яка мешкала з сім’єю у житловому масиві біля села Біла Криниця поблизу Рівного, вистрелила в голову своєму чоловікові з травматичного пістолета, який був у будинку. Юрій Ігнатюк, співвласник будівельного супермаркету «Хатка», помер. Після цього Ірина пішла в кімнату, де спала їхня 13-річна донька, і вистрелила їй у груди. Але пістолет заклинило, тож жінка скористалася іншим, пневматичним пістолетом, і з нього ще кілька разів вистрелила у доньку.Поранення виявилися не смертельними. Ірина начебто завезла поранену доньку до будинку батьків, а сама повернулася додому і намагалася накласти на себе руки: вистрелила собі у скроню і різала собі вени. Утім, ні постріл, ні порізи серйозної шкоди здоров’ю жінки не завдали. Близько 7-ої ранку її батько викликав поліцію та «швидку».Ірина Ігнатюк - кандидат економічних наук. Кільканадцять років викладала на кафедрі економіки та підприємництва НУВГП, а потім - в Інституті післядипломної освіти при університеті. Вона начебто не перебувала на обліку в жодній психіатричній установі, і ніякого дивацтва у її поведінці чи словах ніхто раніше не помічав. Принаймні, так кажуть її знайомі.

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