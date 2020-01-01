Депутат Луцькради захворів на COVID-19

Борис Смаль захворів на коронавірус.



Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.



"Коронавірус мене таки знайшов. Отримав позитивні тести. Варто визнати — дуже невчасно. Ізольовуюся та спостерігаю. Всі зустрічі, уже прийняті запрошення на заходи, на жаль, скасовую..." - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту економічної політики Луцькрадизахворів на коронавірус.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці."Коронавірус мене таки знайшов. Отримав позитивні тести. Варто визнати — дуже невчасно. Ізольовуюся та спостерігаю. Всі зустрічі, уже прийняті запрошення на заходи, на жаль, скасовую..." - йдеться у дописі.

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