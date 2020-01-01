Депутат Луцькради захворів на COVID-19
Сьогодні, 11:19
Директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль захворів на коронавірус.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Коронавірус мене таки знайшов. Отримав позитивні тести. Варто визнати — дуже невчасно. Ізольовуюся та спостерігаю. Всі зустрічі, уже прийняті запрошення на заходи, на жаль, скасовую..." - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Коронавірус мене таки знайшов. Отримав позитивні тести. Варто визнати — дуже невчасно. Ізольовуюся та спостерігаю. Всі зустрічі, уже прийняті запрошення на заходи, на жаль, скасовую..." - йдеться у дописі.
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