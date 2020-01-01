У лісі на Волині грибник знайшов вибухонебезпечний предмет

7 жовтня піротехнічна група У ДСНС України у Волинській області вилучили та знищили один боєприпас часів Другої світової війни.Так, напередодні чоловік, який збирав у лісі гриби поблизу села Руда Турійського району, виявив заіржавілий предмет, схожий на боєприпас. Він одразу ж зателефонував до служби порятунку «101», йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 152-міліметровий артилерійський снаряд часів минулої війни.Вибухонебезпечний предмет сапери ДСНС вилучили та знищили у встановленому порядку.