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У лісі на Волині грибник знайшов вибухонебезпечний предмет

У лісі на Волині грибник знайшов вибухонебезпечний предмет
7 жовтня піротехнічна група У ДСНС України у Волинській області вилучили та знищили один боєприпас часів Другої світової війни.

Так, напередодні чоловік, який збирав у лісі гриби поблизу села Руда Турійського району, виявив заіржавілий предмет, схожий на боєприпас. Він одразу ж зателефонував до служби порятунку «101», йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 152-міліметровий артилерійський снаряд часів минулої війни.

Вибухонебезпечний предмет сапери ДСНС вилучили та знищили у встановленому порядку.

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Теги: сапери, ДСНС, Волинь, снаряд
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