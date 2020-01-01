Волинська поліція затримала наркоторговця під час закупівлі





Співробітники кримінальної поліції учора затримали наркоторговця під час оперативної закупівлі,



Загалом оперативники Рожищенського відділення поліції задокументували три факти незаконного збуту наркотиків 34-річним жителем району.



Правопорушника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.



За усіма фактами триває досудове слідство розпочате за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі волинянин збував марихуану.Співробітники кримінальної поліції учора затримали наркоторговця під час оперативної закупівлі, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Загалом оперативники Рожищенського відділення поліції задокументували три факти незаконного збуту наркотиків 34-річним жителем району.Правопорушника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.За усіма фактами триває досудове слідство розпочате за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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