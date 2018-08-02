У Києві жінка померла на прийомі у стоматолога: лікарю повідомили про підозру





В ході досудового розслідування встановили, що стоматолог



Усвідомивши цю обставину, стоматолог почав робити пацієнтці непрямий масаж серця та штучне дихання. Водночас, на противагу існуючим протоколам, лікар не зробив пацієнтці ін’єкцію адреналіну.



"Висновками експертизи встановили наявність дефекту у вигляді бездіяльності лікаря в наданні медичної допомоги пацієнтці, а саме непроведенні їй необхідного об’єму заходів, спрямованих на відновлення гострих порушень функції кровообігу і дихання, у першу чергу – медикаментозних, що має причинно-наслідковий зв'язок із настанням смерті потерпілої", - йдеться у повіломлені.



Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від виконання лікарської діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київська місцева прокуратура повідомила про підозру стоматологу.В ході досудового розслідування встановили, що стоматолог вколов 48-річній пацієнтці знеболюючий лікарський засіб , після чого в останньої почалися прояви алергічної реакції на препарат, і як наслідок вона втратила свідомість, - інформує пресслужба Київської міської прокуратури.Усвідомивши цю обставину, стоматолог почав робити пацієнтці непрямий масаж серця та штучне дихання. Водночас, на противагу існуючим протоколам, лікар не зробив пацієнтці ін’єкцію адреналіну."Висновками експертизи встановили наявність дефекту у вигляді бездіяльності лікаря в наданні медичної допомоги пацієнтці, а саме непроведенні їй необхідного об’єму заходів, спрямованих на відновлення гострих порушень функції кровообігу і дихання, у першу чергу – медикаментозних, що має причинно-наслідковий зв'язок із настанням смерті потерпілої", - йдеться у повіломлені.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від виконання лікарської діяльності.

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