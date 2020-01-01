У селі на Волині почали будівництво заводу з переробки молока
Сьогодні, 13:17
У селі Галичани Горохівського району стартували роботи із будівництва заводу з переробки молока.
7 жовтня 2020 року в ході робочої поїздки голови райдержадміністрації Сергій Мишленик та районної ради Тарас Щерблюк спільно із директором департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрієм Горбенком побували у селі Галичани, інформує Горохівська РДА.
Адже тут, на базі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Степ», розпочалося будівництво заводу з переробкм молока. Як зазначив заступник директора кооперативу Михайло Стецюк, повна вартість будівництва становить 1,5 млн грн. Державою відшкодовано вартість обладнання на суму 700 тис грн.
На початках планується створення 3-4 робочих місць з числа місцевих жителів. Основна мета будівництва заводу - об'єднати здавачів молока (одноосібників), щоб від продажу молока вони отримували гідну плату, адже на сьогодні вона зовсім не задовольняє селян. В подальшому планується власне виробництво твердих і м'яких сирів. Окрім сирів, з часом буде налагоджено виробництво і йогуртів.
Наразі кооператив забезпечує молочною продукцією за помірними цінами Горохівську центральну районну лікарню. В перспективі - школи, дитсадки, інші лікувальні заклади.
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7 жовтня 2020 року в ході робочої поїздки голови райдержадміністрації Сергій Мишленик та районної ради Тарас Щерблюк спільно із директором департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрієм Горбенком побували у селі Галичани, інформує Горохівська РДА.
Адже тут, на базі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Степ», розпочалося будівництво заводу з переробкм молока. Як зазначив заступник директора кооперативу Михайло Стецюк, повна вартість будівництва становить 1,5 млн грн. Державою відшкодовано вартість обладнання на суму 700 тис грн.
На початках планується створення 3-4 робочих місць з числа місцевих жителів. Основна мета будівництва заводу - об'єднати здавачів молока (одноосібників), щоб від продажу молока вони отримували гідну плату, адже на сьогодні вона зовсім не задовольняє селян. В подальшому планується власне виробництво твердих і м'яких сирів. Окрім сирів, з часом буде налагоджено виробництво і йогуртів.
Наразі кооператив забезпечує молочною продукцією за помірними цінами Горохівську центральну районну лікарню. В перспективі - школи, дитсадки, інші лікувальні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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