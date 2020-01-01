«Волинь» втратила футболістів через самоізоляцію, але підписала новачків





Перенесення і пандемія



«Волинь» постаралася активно почати сезон, але на початку жовтня все одно виявилася на тринадцятому місці в лізі, де виступають шістнадцять колективів. Зусилля клубу з Луцька не виправдалися через спалах коронавірусу в команді. Через це довелося перенести матчі.



Зокрема, гру третього туру проти тернопільської «Ниви». Але проблема полягала не тільки в перенесенні матчу. Через картинний режиму луцький клуб зіткнувся з перебоями в тренуваннях. Тернополяни ж продовжили виступати і приїхали в жовтні в Луцьк в повному ігровому тонусі. «Волині» не допоміг навіть статус господарів поля. Експерти, вивчивши прогнози і



Вже на восьмій хвилині матчу «Волинь» отримала право на штрафний. Після його розіграшу захисник гостей Вадим Хохлов, зрізав м'яч у власні ворота. А ще через чотири хвилини інший гравець оборони «Ниви» Владислав Дворовенко також переправив м'яч у сітку своїх же воріт.



Очевидно, що господарі самі не очікували таких подарунків на початку зустрічі. Після цього «Волинь» трохи розслабилася, хоча і продовжувала атакувати. «Нива» ж дотягла до перерви, а в другому таймі перевернула хід зустрічі. Гравець тернополян Сергій Кисленко оформив дубль до фінального свистка і врятував для своєї команди нічийний результат.



Відзначимо, що в цьому матчі луцька команда не могла розраховувати на сімох футболістів, які перебували на самоізоляції через коронавірус. Тренерський штаб «Волині» задіяв футболістів другої команди.



Свіжі трансфери



В кінці вересня склад «Волині» поповнили відразу чотири нових гравця. Двоє з них є захисниками. Мова йде про Владислава Приймака і Романа Никитюка.



Обидва вже провели свої дебютні матчі за луцький клуб. Також в «Волинь» перебрався хавбек Богдан Оринчак. Останнім новачком став форвард Ігор Сікорський. Цей 32-річний футболіст в минулому сезоні грав за «Агробізнес» і «Чорноморець».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще до старту сезону у Першій лізі чемпіонату України луцький футбольний клуб не міг розраховувати на серйозні результати. За оцінками експертів букмекерської контори Pin-Up, «Волинь» не боротиметься за місце в топ-5. У БК Pin-Up давали хороший коефіцієнт на те, що луцькі футболісти фінішують в нижній частині таблиці.«Волинь» постаралася активно почати сезон, але на початку жовтня все одно виявилася на тринадцятому місці в лізі, де виступають шістнадцять колективів. Зусилля клубу з Луцька не виправдалися через спалах коронавірусу в команді. Через це довелося перенести матчі.Зокрема, гру третього туру проти тернопільської «Ниви». Але проблема полягала не тільки в перенесенні матчу. Через картинний режиму луцький клуб зіткнувся з перебоями в тренуваннях. Тернополяни ж продовжили виступати і приїхали в жовтні в Луцьк в повному ігровому тонусі. «Волині» не допоміг навіть статус господарів поля. Експерти, вивчивши прогнози і ставки на спорт , не сумнівалися, що «Нива» здобуде впевнену перемогу. Однак вони навряд чи очікували, що господарі зможуть забити два швидких голи.Вже на восьмій хвилині матчу «Волинь» отримала право на штрафний. Після його розіграшу захисник гостей, зрізав м'яч у власні ворота. А ще через чотири хвилини інший гравець оборони «Ниви»також переправив м'яч у сітку своїх же воріт.Очевидно, що господарі самі не очікували таких подарунків на початку зустрічі. Після цього «Волинь» трохи розслабилася, хоча і продовжувала атакувати. «Нива» ж дотягла до перерви, а в другому таймі перевернула хід зустрічі. Гравець тернополян Сергій Кисленко оформив дубль до фінального свистка і врятував для своєї команди нічийний результат.Відзначимо, що в цьому матчі луцька команда не могла розраховувати на сімох футболістів, які перебували на самоізоляції через коронавірус. Тренерський штаб «Волині» задіяв футболістів другої команди.В кінці вересня склад «Волині» поповнили відразу чотири нових гравця. Двоє з них є захисниками. Мова йде проОбидва вже провели свої дебютні матчі за луцький клуб. Також в «Волинь» перебрався хавбек. Останнім новачком став форвард. Цей 32-річний футболіст в минулому сезоні грав за «Агробізнес» і «Чорноморець».

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