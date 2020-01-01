Брехав, що загинула через падіння з дерева: за вбивство співмешканки судять волинянина

Прокурори Ковельської місцевої прокуратури оскаржили в касаційному порядку ухвалу Волинського апеляційного суду, який погодився із призначенням 53-річному волинянину, котрий до смерті побив співмешканку, покарання більш м'якого, ніж передбачено законом.Так, 17 серпня 2019 року нетверезий чоловік у власній оселі в селі Луківка Ковельського району під час конфлікту з 51-річною жінкою жорстоко її побив і вона за якийсь час померла від отриманих травм, - пресслужба обласної прокуратури.Зазначають, що жодних заходів, аби надати жінці медичну допомогу, кривдник не вжив та, бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, брехав, що вона загинула від падіння з дерева.Попри це Ковельський міськрайонний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України), призначив йому покарання м’якше, ніж передбачено законом – 3 роки обмеження волі.Наполягаючи на призначенні обвинуваченому суворішого покарання, прокурори оскаржили це рішення в апеляційному порядку.Проте Волинський апеляційний суд повважав покарання достатнім.Тепер прокурори відстоюватимуть свою позицію в суді касаційної інстанції.