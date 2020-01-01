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Брехав, що загинула через падіння з дерева: за вбивство співмешканки судять волинянина

Брехав, що загинула через падіння з дерева: за вбивство співмешканки судять волинянина
Прокурори Ковельської місцевої прокуратури оскаржили в касаційному порядку ухвалу Волинського апеляційного суду, який погодився із призначенням 53-річному волинянину, котрий до смерті побив співмешканку, покарання більш м'якого, ніж передбачено законом.

Так, 17 серпня 2019 року нетверезий чоловік у власній оселі в селі Луківка Ковельського району під час конфлікту з 51-річною жінкою жорстоко її побив і вона за якийсь час померла від отриманих травм, - пресслужба обласної прокуратури.

Зазначають, що жодних заходів, аби надати жінці медичну допомогу, кривдник не вжив та, бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, брехав, що вона загинула від падіння з дерева.

Попри це Ковельський міськрайонний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України), призначив йому покарання м’якше, ніж передбачено законом – 3 роки обмеження волі.

Наполягаючи на призначенні обвинуваченому суворішого покарання, прокурори оскаржили це рішення в апеляційному порядку.

Проте Волинський апеляційний суд повважав покарання достатнім.
Тепер прокурори відстоюватимуть свою позицію в суді касаційної інстанції.




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Теги: вбивство, суд, Волинь, співмешканка
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