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На Житомирщині в квартирі знайшли мертвими трьох військовослужбовців

На Житомирщині в квартирі знайшли мертвими трьох військовослужбовців
На Житомирщині поліція встановлює обставини смерті трьох чоловіків.

Так, уранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у с. Новоівницькому Андрушівського району, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області

На місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 8:50. Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.

Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.




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Теги: Житомирщина, тіла, військові
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