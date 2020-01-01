На Житомирщині в квартирі знайшли мертвими трьох військовослужбовців
Сьогодні, 13:38
На Житомирщині поліція встановлює обставини смерті трьох чоловіків.
Так, уранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у с. Новоівницькому Андрушівського району, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області
На місці події працюють слідчо-оперативні групи.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 8:50. Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.
Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
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Так, уранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у с. Новоівницькому Андрушівського району, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області
На місці події працюють слідчо-оперативні групи.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 8:50. Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.
Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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