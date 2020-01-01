На Житомирщині в квартирі знайшли мертвими трьох військовослужбовців

На Житомирщині поліція встановлює обставини смерті трьох чоловіків.Так, уранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у с. Новоівницькому Андрушівського району, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської областіНа місці події працюють слідчо-оперативні групи.Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 8:50. Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили.Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.