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На Львівщині викрили підпільні цехи, у яких підробляли відомі українські продуктові бренди. ФОТО. ВІДЕО

На Львівщині викрили підпільні цехи, у яких підробляли відомі українські продуктові бренди. ФОТО. ВІДЕО
Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного управління поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури регіону, припинили протиправну діяльність групи осіб, які виготовляли та розповсюджували контрафактні товари, незаконно використовуючи торгівельні марки українських виробників.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний 34-річний мешканець Київщини разом із сімома спільниками.

Правопорушники у гаражних та складських приміщеннях виготовляли контрафактні продукти, зокрема, каву, спеції, приправи, маринади, соуси, салатні заправки, кондитерські вироби, тощо. Сировину для виготовлення харчів замовляли з-за кордону.

Фальсифіковані продукти маркували товарними знаками відомих вітчизняних виробників. Далі ці товари продавали через Інтернет, а також безпосередньо постачали підприємцям, які займалися оптовою торгівлею.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автівках, у складських приміщеннях та місцях виготовлення фальсифікованої продукції. У обшуках залучили спецпідрозділ «ТОР».

Вилучили понад 10 тон готової контрафактної продукції. Також вилучено обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, банківські картки, «чорнові» записи та документацію. Усі речові докази направили на проведення відповідних експертних досліджень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

На Львівщині викрили підпільні цехи, у яких підробляли відомі українські продуктові бренди. ФОТО. ВІДЕО
На Львівщині викрили підпільні цехи, у яких підробляли відомі українські продуктові бренди. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Львівщина, підпільні цехи, продуктові бренди
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