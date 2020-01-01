У місті на Волині 12 родин лікарів отримали нові квартири





Про це



За рішеннями міської ради було дано згоду на зміну цільового призначення приміщень колишнього шкірно-венерологічного диспансеру, що по вул.Міцкевича, 64. Шляхом реконструкції вони переобладнані на вісім квартир.



Сьогодні ж Олег Кіндер запевнив, що роботу у цьому напрямку міська влада продовжуватиме. Також зазначив, що спільно їм потрібно подбати про благоустрій території.



Нагадаємо, що Ковельське МТМО разом з міською владою працюють над вирішенням житлових питань медиків.



Вперше за десятки років працівники галузі охорони здоров’я отримали службове житло наприкінці 2016 року. Це стало можливим завдяки реконструкції приміщення молочної кухні на вулиці Мічуріна, 2, де за кошти міського бюджету та МТМО переобладнано 8 кімнат для медпрацівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Ковеля вручив ордери на службове житло 12 родинам медичних працівників. Вони заселяться в дві одно-, три - двокімнатні квартири та в сім кімнат.Про це повідомляє Ковельська міська рада.За рішеннями міської ради було дано згоду на зміну цільового призначення приміщень колишнього шкірно-венерологічного диспансеру, що по вул.Міцкевича, 64. Шляхом реконструкції вони переобладнані на вісім квартир.Сьогодні ж Олег Кіндер запевнив, що роботу у цьому напрямку міська влада продовжуватиме. Також зазначив, що спільно їм потрібно подбати про благоустрій території.Нагадаємо, що Ковельське МТМО разом з міською владою працюють над вирішенням житлових питань медиків.Вперше за десятки років працівники галузі охорони здоров’я отримали службове житло наприкінці 2016 року. Це стало можливим завдяки реконструкції приміщення молочної кухні на вулиці Мічуріна, 2, де за кошти міського бюджету та МТМО переобладнано 8 кімнат для медпрацівників.

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