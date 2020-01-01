У Луцьку поліція розшукує водія Volkswagen Golf, який втік з місця аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 15:13
Патрульна поліція розшукує водія автомобіля Volkswagen Golf на іноземній реєстрації, який у Луцьку 8 жовтня близько 17-ї години, рухаючись на шляхопроводі та виїжджаючи на головну дорогу вулиці Ківерцівської, не надав переваги у русі мінівену Fiat Doblo. Внаслідок цього відбулося зіткнення, а водій Volkswagen Golf зник з місця автопригоди.
Тож просять всіх, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї події, звернутися в управління патрульної поліції за адресою: вулиця Залізнична, 15. Або можна написати на сторінку патрульної поліція Волинської області, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Відповідно до статті 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП – тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
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Тож просять всіх, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї події, звернутися в управління патрульної поліції за адресою: вулиця Залізнична, 15. Або можна написати на сторінку патрульної поліція Волинської області, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Відповідно до статті 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП – тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
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