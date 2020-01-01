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Луцький хлібокомбінат №2 відновив роботу. ВІДЕО

Луцький хлібокомбінат №2 відновив роботу. ВІДЕО
Луцький комбінат хлібобулочних продуктів №2 не працював із березня цього року. Заробленого працівники не отримували майже рік, заборгованість становила 5,5 мільйонів гривень.

Про розповів Суспільному виконувач обов’язків директора Дмитро Носенко.

Виконувач обов’язків керівника підприємства Дмитро Носенко, працює на підприємстві з 31 серпня. Він розповів, що 72 працівникам уже виплатили аванс. Зараз на підприємство повертаються зернотрейдери – гуртові торговці зерном.

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Керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що проблеми на підприємстві, з якого невідомо куди зникає зерно, тривають з 1991-го року.

"Коли КХП №2 брали в оренду Чортків хлібоприймальне підприємство, було 500 млн боргу, із них 320 - Держрезерву. Оці борги вони й тягнуть. Борги породжують борги. Або воно зупиниться, або дати нове життя", - каже Юрій Горбенко.

Алла Прокопчук понад 10 років трудиться на луцькому КХП №2. Тут, за її словами, працюють цілими родинами. Жінка розповідає, що за цей час люди, які пропрацювали на підприємстві все життя, звільнилися. Деякі залишились та чекають на повернення грошей. Зараз комбінат відновив роботу, люди аванс отримали.

"Ми почали переробляти борошно, і в нас уже йде відвантаження борошна, вищого і першого сорту", - каже жінка.

Нагадаємо, у серпні ситуацію на підприємстві вивчали члени громадської ради при Держрезерві. З 11 серпня на комбінаті хлібопродуктів №2 була призначена нова керівниця Яніна Божко. А з 31 серпня обов’язки керівника комбінату виконує Дмитро Носенко.


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Теги: КХП, Луцьк, комбінат, зарплата
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