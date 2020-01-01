У Луцьку поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт» автівка збила жінку





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 жовтня близько 14 години поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт».



Зі слів водія, жінка стояла біля переходу і дивилася в іншу сторону, а потім раптово розвернулася і почала йти. Тому він не встиг зреагувати.



Жінку госпіталізували каретою швидкої допомоги. Зі слів свідка аварії, постраждала отримала серйозні травми.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно на вулиці Європейській автомобіль марки Fiat збив жінку. Постраждала жива, проте про її стан наразі невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Європейській автомобіль збив жінку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 жовтня близько 14 години поблизу заводу «Кромберг енд Шуберт».Зі слів водія, жінка стояла біля переходу і дивилася в іншу сторону, а потім раптово розвернулася і почала йти. Тому він не встиг зреагувати.Жінку госпіталізували каретою швидкої допомоги. Зі слів свідка аварії, постраждала отримала серйозні травми.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно на вулиці Європейській автомобіль марки Fiat збив жінку. Постраждала жива, проте про її стан наразі невідомо.

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