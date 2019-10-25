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На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли контрабанду

На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли контрабанду
Прикордонники Луцького загону, оглядаючи вантажний потяг, виявили приховані тютюнові вироби.

Поїз прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску "Володимир-Волинський", - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Майже 1300 пачок цигарок з українськими акцизними марками були ретельно приховані серед листового металу, який знаходився в одному з напіввагонів. Контрабандне куриво, яке слідувало за кордон, їхало з «маячком». Прикордонники виявили серед цигарок GPS-трекер, який, власне, і був призначений для відстеження пачкарями руху товару та швидкого його виявлення з-поміж вагонів.

Наразі проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного переміщення цигарок, які прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Держмитслужби.

На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли контрабанду


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Теги: потяг, контрабанда, сигарети
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