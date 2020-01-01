Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули





Про це Віктор Бичковський.



Вони триватимуть один тиждень. Школярі знову сядуть за парти 2 листопада.



Віктор Бичковський зауважив, що на сьогодні ніяких змін у навчальному процесі не передбачено. Тобто діти йдуть на осінній відпочинок, як і було заплановано раніше, з понеділка, 26 жовтня. Такий графік шкільних канікул буде впроваджено по усіх школах міста одночасно. Наразі жодних підстав щодо змін термінів канікулярних періодів немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осінні канікули у навчальних закладах загальної середньої освіти м. Ковеля розпочнуться з 26 жовтня.Про це КовельPost повідомив начальник управління освітиВони триватимуть один тиждень. Школярі знову сядуть за парти 2 листопада.Віктор Бичковський зауважив, що на сьогодні ніяких змін у навчальному процесі не передбачено. Тобто діти йдуть на осінній відпочинок, як і було заплановано раніше, з понеділка, 26 жовтня. Такий графік шкільних канікул буде впроваджено по усіх школах міста одночасно. Наразі жодних підстав щодо змін термінів канікулярних періодів немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію