вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули

Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули
Осінні канікули у навчальних закладах загальної середньої освіти м. Ковеля розпочнуться з 26 жовтня.

Про це КовельPost повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський.

Вони триватимуть один тиждень. Школярі знову сядуть за парти 2 листопада.

Віктор Бичковський зауважив, що на сьогодні ніяких змін у навчальному процесі не передбачено. Тобто діти йдуть на осінній відпочинок, як і було заплановано раніше, з понеділка, 26 жовтня. Такий графік шкільних канікул буде впроваджено по усіх школах міста одночасно. Наразі жодних підстав щодо змін термінів канікулярних періодів немає.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: осінні канікули, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Сьогодні, 17:30
У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
Сьогодні, 17:17
Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули
Сьогодні, 17:00
Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі
Сьогодні, 16:33
Дружина Віктора Медведчука та відомий боксер Узелков приїхали у монастир на Волинь
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто
Сьогодні, 17:40
У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
Сьогодні, 17:17
У місті на Волині 12 родин лікарів отримали нові квартири У місті на Волині 12 родин лікарів отримали нові квартири
Сьогодні, 14:45
У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра
Сьогодні, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили продавця, який торгував без захисної маски
Сьогодні, 18:00
 0
У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто
Сьогодні, 17:40
 0
Партія «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину» у всеукраїнському рейтингу
Сьогодні, 17:31
 0
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Сьогодні, 17:30
 0
У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8