вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня

У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
У навчальних закладах Володимира-Волинського з 9 жовтня розпочинаються дочасні канікули. Таке рішення міське управління освіти прийняло через збільшення випадків коронавірусної інфекції в школярів та педагогів.

Як розповів у телефонному коментарі Суспільному міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк, основні осередки COVID-19 – школа-гімназія та школа-ліцей.

Також окремі випадки зафіксовані в школах № 2 та № 3. Загалом у місті є сім навчальних закладів.

На канікули учні мусять піти, бо забезпечити звичайне дистанційне навчання у місті не можуть. "Там немає кому проводити дистанційні уроки через велику кількість хворих на коронавірус вчителів", – каже Петро Саганюк.

Зі слів міського голови, схожа ситуація у ліцеї "Центр освіти". Там на коронавірус захворіли п'ять педагогів. Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко", який знаходиться у приміщенні ліцею – теж зачинили, дітей відправили додому.

"На жаль, кількість хворих на коронавірус та кількість підозр зростає. В одній зі шкіл, яку ми спочатку перевели на дистанційне навчання, семеро вчителів захворіли на COVID-19, і там продовжують вчителі хворіти", – підкреслив мер міста.

За останніх декілька днів збільшення кількості хворих серед учнів у місті не фіксують. Натомість зросла кількість недужих серед вчителів.

Загалом в області за останню добу зареєстрували 16 випадків захворювань серед персоналу шкіл та 4 – серед учнів, – про це повідомляє головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, навчання, осінні канікули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Шість смертей і 162 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:23
Новий антирекорд: Україна перетнула межу у 5 тисяч хворих на коронавірус за добу
Сьогодні, 08:53
Лікар розповіла, як стежити за здоров'ям після одужання від коронавірусу
07 жовтень, 20:30
12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
07 жовтень, 13:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Партія «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину» у всеукраїнському рейтингу
Сьогодні, 17:31
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Сьогодні, 17:30
У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
Сьогодні, 17:17
Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули
Сьогодні, 17:00
Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра У місті на Волині через коронавірус осінні канікули у школах розпочнуться завтра
Сьогодні, 12:53
Осінні канікули у школах можуть розпочатися раніше, – МОЗ Осінні канікули у школах можуть розпочатися раніше, – МОЗ
02 жовтень, 12:57
Розповіли, який формат навчання буде у школярів та студентів у Володимирі-Волинському Розповіли, який формат навчання буде у школярів та студентів у Володимирі-Волинському
31 серпень, 20:12
Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули Повідомили, коли у школах Ковеля розпочнуться осінні канікули
Сьогодні, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Три машини овочів: небайдужі волиняни передали городину для пацієнтів госпіталю ветеранів війни
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині судили продавця, який торгував без захисної маски
Сьогодні, 18:00
 0
У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто
Сьогодні, 17:40
 0
Партія «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину» у всеукраїнському рейтингу
Сьогодні, 17:31
 0
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8