У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
Сьогодні, 17:17
У навчальних закладах Володимира-Волинського з 9 жовтня розпочинаються дочасні канікули. Таке рішення міське управління освіти прийняло через збільшення випадків коронавірусної інфекції в школярів та педагогів.
Як розповів у телефонному коментарі Суспільному міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк, основні осередки COVID-19 – школа-гімназія та школа-ліцей.
Також окремі випадки зафіксовані в школах № 2 та № 3. Загалом у місті є сім навчальних закладів.
На канікули учні мусять піти, бо забезпечити звичайне дистанційне навчання у місті не можуть. "Там немає кому проводити дистанційні уроки через велику кількість хворих на коронавірус вчителів", – каже Петро Саганюк.
Зі слів міського голови, схожа ситуація у ліцеї "Центр освіти". Там на коронавірус захворіли п'ять педагогів. Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко", який знаходиться у приміщенні ліцею – теж зачинили, дітей відправили додому.
"На жаль, кількість хворих на коронавірус та кількість підозр зростає. В одній зі шкіл, яку ми спочатку перевели на дистанційне навчання, семеро вчителів захворіли на COVID-19, і там продовжують вчителі хворіти", – підкреслив мер міста.
За останніх декілька днів збільшення кількості хворих серед учнів у місті не фіксують. Натомість зросла кількість недужих серед вчителів.
Загалом в області за останню добу зареєстрували 16 випадків захворювань серед персоналу шкіл та 4 – серед учнів, – про це повідомляє головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
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Як розповів у телефонному коментарі Суспільному міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк, основні осередки COVID-19 – школа-гімназія та школа-ліцей.
Також окремі випадки зафіксовані в школах № 2 та № 3. Загалом у місті є сім навчальних закладів.
На канікули учні мусять піти, бо забезпечити звичайне дистанційне навчання у місті не можуть. "Там немає кому проводити дистанційні уроки через велику кількість хворих на коронавірус вчителів", – каже Петро Саганюк.
Зі слів міського голови, схожа ситуація у ліцеї "Центр освіти". Там на коронавірус захворіли п'ять педагогів. Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко", який знаходиться у приміщенні ліцею – теж зачинили, дітей відправили додому.
"На жаль, кількість хворих на коронавірус та кількість підозр зростає. В одній зі шкіл, яку ми спочатку перевели на дистанційне навчання, семеро вчителів захворіли на COVID-19, і там продовжують вчителі хворіти", – підкреслив мер міста.
За останніх декілька днів збільшення кількості хворих серед учнів у місті не фіксують. Натомість зросла кількість недужих серед вчителів.
Загалом в області за останню добу зареєстрували 16 випадків захворювань серед персоналу шкіл та 4 – серед учнів, – про це повідомляє головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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