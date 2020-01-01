У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня

Володимира-Волинського з 9 жовтня розпочинаються дочасні канікули. Таке рішення міське управління освіти прийняло через збільшення випадків коронавірусної інфекції в школярів та педагогів.



Як розповів у телефонному коментарі Петро Саганюк, основні осередки COVID-19 – школа-гімназія та школа-ліцей.



Також окремі випадки зафіксовані в школах № 2 та № 3. Загалом у місті є сім навчальних закладів.



На канікули учні мусять піти, бо забезпечити звичайне дистанційне навчання у місті не можуть. "Там немає кому проводити дистанційні уроки через велику кількість хворих на коронавірус вчителів", – каже Петро Саганюк.



Зі слів міського голови, схожа ситуація у ліцеї "Центр освіти". Там на коронавірус захворіли п'ять педагогів. Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко", який знаходиться у приміщенні ліцею – теж зачинили, дітей відправили додому.



"На жаль, кількість хворих на коронавірус та кількість підозр зростає. В одній зі шкіл, яку ми спочатку перевели на дистанційне навчання, семеро вчителів захворіли на COVID-19, і там продовжують вчителі хворіти", – підкреслив мер міста.



За останніх декілька днів збільшення кількості хворих серед учнів у місті не фіксують. Натомість зросла кількість недужих серед вчителів.



Загалом в області за останню добу зареєстрували 16 випадків захворювань серед персоналу шкіл та 4 – серед учнів, – про це повідомляє головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

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