Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди

Жителька Любешівського району розповіла про тонкощі вирощування лаванди.Про це пише Любешівська районна філія Волинського центру зайнятості.Багато хто вважає, що вирощування лаванди дуже складне заняття, але пані Оксана заперечує і запевняє – якщо мати необхідні знання, то все дуже просто.«Спочатку я посадила 20 кущів і роздала букети своїм подругам. Згодом ці букети побачили і про лаванду почали запитувати все більше і більше. Як виявилося, рослинам підходить наш клімат. Я читала дуже багато інформації і все випробовувала на своїх кущах», - розповідає жінка.Оксана наголошує, що найбільшою помилкою є те, що деякі експерти радять не обрізати одерев’янілі гілочки куща, бо кущ загине. Любителька лаванди ж переконує – усе навпаки: «Я роблю такі кущі як у Франції завдяки обрізанню гілочок. 99% рослин почувають себе прекрасно».Жінка зазначає, що посадковий матеріал доволі недешевий. Так, однорічний саджанець коштує близько 1 $ (26-28 грн.). Але варто зауважити, що рослина багаторічна і досягає до 20-25 років. Зустрічаються навіть 50-річні рослини.Експерт каже, що в Україні вирощування цієї культури ще не набрало обертів, але попит на лаванду є.Якщо її реалізувати на букетики, то математика буде такою: в одному букетику 100 штук суцвіть із квітконосами, з 1 куща виходить 1-3 букетика ( в залежності від віку рослини), 1 букетик коштує 100 грн, оптом – 50 грн. На одному гектарі можна висадити 12 тис. рослин. Відтак можна порахувати можливий дохід.