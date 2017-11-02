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Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди

Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Жителька Любешівського району розповіла про тонкощі вирощування лаванди.

Про це пише Любешівська районна філія Волинського центру зайнятості.

Багато хто вважає, що вирощування лаванди дуже складне заняття, але пані Оксана заперечує і запевняє – якщо мати необхідні знання, то все дуже просто.

«Спочатку я посадила 20 кущів і роздала букети своїм подругам. Згодом ці букети побачили і про лаванду почали запитувати все більше і більше. Як виявилося, рослинам підходить наш клімат. Я читала дуже багато інформації і все випробовувала на своїх кущах», - розповідає жінка.

Оксана наголошує, що найбільшою помилкою є те, що деякі експерти радять не обрізати одерев’янілі гілочки куща, бо кущ загине. Любителька лаванди ж переконує – усе навпаки: «Я роблю такі кущі як у Франції завдяки обрізанню гілочок. 99% рослин почувають себе прекрасно».

Жінка зазначає, що посадковий матеріал доволі недешевий. Так, однорічний саджанець коштує близько 1 $ (26-28 грн.). Але варто зауважити, що рослина багаторічна і досягає до 20-25 років. Зустрічаються навіть 50-річні рослини.

Експерт каже, що в Україні вирощування цієї культури ще не набрало обертів, але попит на лаванду є.

Якщо її реалізувати на букетики, то математика буде такою: в одному букетику 100 штук суцвіть із квітконосами, з 1 куща виходить 1-3 букетика ( в залежності від віку рослини), 1 букетик коштує 100 грн, оптом – 50 грн. На одному гектарі можна висадити 12 тис. рослин. Відтак можна порахувати можливий дохід.
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди
Волинянка поділилась секретами з вирощування лаванди

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Теги: лаванда, вирощування
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