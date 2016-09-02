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Партія «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину» у всеукраїнському рейтингу

Партія «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину» у всеукраїнському рейтингу
Протягом останнього тижня п'ятірка партій-лідерів місцевих виборів не змінилася. При цьому відбулося падіння рейтингу «Батьківщини» та суттєво продовжує нарощувати відсоток прихильників партія «ЗА МАЙБУТНЄ», яка вже впритул наблизилася до четвертого місця.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг», проведеному 4–7 жовтня.

Так, на першому місці залишається партія «Слуга народу», за яку готові проголосувати 17,2% з тих, хто визначився і збирається голосувати. ОПЗЖ має 12,6% підтримки, а за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 11,7% респондентів.

У межах статистичної похибки і з практично однаковим показником розташувалися в п'ятірці лідерів «Батьківщина» – 7,5% і «ЗА МАЙБУТНЄ» – 7,2%.

Інші партії, згідно з дослідженням, не долають 5% бар’єру.
Досліджування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4–7 жовтня 2020 р.

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Теги: «ЗА МАЙБУТНЄ», «Батьківщина», рейтинг
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