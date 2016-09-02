Партія «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину» у всеукраїнському рейтингу

Протягом останнього тижня п'ятірка партій-лідерів місцевих виборів не змінилася. При цьому відбулося падіння рейтингу «Батьківщини» та суттєво продовжує нарощувати відсоток прихильників партія «ЗА МАЙБУТНЄ», яка вже впритул наблизилася до четвертого місця.Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг», проведеному 4–7 жовтня.Так, на першому місці залишається партія «Слуга народу», за яку готові проголосувати 17,2% з тих, хто визначився і збирається голосувати. ОПЗЖ має 12,6% підтримки, а за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 11,7% респондентів.У межах статистичної похибки і з практично однаковим показником розташувалися в п'ятірці лідерів «Батьківщина» – 7,5% і «ЗА МАЙБУТНЄ» – 7,2%.Інші партії, згідно з дослідженням, не долають 5% бар’єру.Досліджування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4–7 жовтня 2020 р.