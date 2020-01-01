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На Волині судили продавця, який торгував без захисної маски

На Волині судили продавця, який торгував без захисної маски
Волинянина судили за порушення карантинних вимог.

Любешівський районний суд розглянув матеріали справи, які надійшла з місцевого відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності мешканця Любешівського району за порушення карантинних обмежень, - пише Район.Бізнес.

Зазначається, що 28 серпня він без захисної маски на обличчі продавав товари, чим порушив карантинні обмеження, визначені постановою Кабміну.

У судовому засіданні порушник свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Пояснив, що справді був без захисної маски, оскільки пив чай. Інших людей тоді в магазині не було.

Суд вчинене ним правопорушення визнав малозначним і звільнив від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

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Теги: суд, маска, продавець
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