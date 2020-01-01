На Волині судили продавця, який торгував без захисної маски





Любешівський районний суд розглянув матеріали справи, які надійшла з місцевого відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності мешканця Любешівського району за порушення карантинних обмежень, - пише



Зазначається, що 28 серпня він без захисної маски на обличчі продавав товари, чим порушив карантинні обмеження, визначені постановою Кабміну.



У судовому засіданні порушник свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Пояснив, що справді був без захисної маски, оскільки пив чай. Інших людей тоді в магазині не було.



Суд вчинене ним правопорушення визнав малозначним і звільнив від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

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