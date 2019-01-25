У місті на Волині з наступного місяця припинять перевезення пасажирів до садівничих масивів





Таке рішення прийняли сьогодні, 8 жовтня, на засіданні виконавчого комітету,



Нині автобуси курсують в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».



Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати за перевезення пільговиків компенсувалися з міського бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі перевезення пасажирів до садівничих масивів на міському автобусному маршруті загального користування № 8 припинять з 1 листопада.Таке рішення прийняли сьогодні, 8 жовтня, на засіданні виконавчого комітету, пише "КовельPost".Нині автобуси курсують в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати за перевезення пільговиків компенсувалися з міського бюджету.

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