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У місті на Волині з наступного місяця припинять перевезення пасажирів до садівничих масивів

У місті на Волині з наступного місяця припинять перевезення пасажирів до садівничих масивів
У Ковелі перевезення пасажирів до садівничих масивів на міському автобусному маршруті загального користування № 8 припинять з 1 листопада.

Таке рішення прийняли сьогодні, 8 жовтня, на засіданні виконавчого комітету, пише "КовельPost".

Нині автобуси курсують в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».

Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати за перевезення пільговиків компенсувалися з міського бюджету.

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Теги: Ковель, перевезення, пільговики
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