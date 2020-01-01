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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 жовтня
У Волинській області завтра, 9 жовтня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º, вдень 12-17º.

У Луцьку у п'ятницю, 9 жовтня, очікується також хмарна, але з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 14-16º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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