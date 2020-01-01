Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 жовтня





Про це



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º, вдень 12-17º.



У Луцьку у п'ятницю, 9 жовтня, очікується також хмарна, але з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 14-16º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 9 жовтня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º, вдень 12-17º.У Луцьку у п'ятницю, 9 жовтня, очікується також хмарна, але з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 14-16º.

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