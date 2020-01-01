Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 9 жовтня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º, вдень 12-17º.
У Луцьку у п'ятницю, 9 жовтня, очікується також хмарна, але з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 14-16º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º, вдень 12-17º.
У Луцьку у п'ятницю, 9 жовтня, очікується також хмарна, але з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 14-16º.
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