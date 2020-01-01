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Як діяти, якщо з вами розірвали медичну декларацію: пояснила експерт

Як діяти, якщо з вами розірвали медичну декларацію: пояснила експерт
Якщо у пацієнта перервалася декларація з сімейним лікарем, є два варіанти отримати медичну допомогу – телефонувати у швидку, або ж заключити нову декларацію.

Про це УНН розповіла менеджер проектів Національної платформи “Форум трансформації системи охорони здоров’я” Світлана Бубенчикова.

“Коли лікар на лікарняному або у відпустці, або йде на пенсію - переривається декларація. Пацієнта мають повідомляти про це. У перших двох випадках це інформація про те, який лікар буде обслуговувати пацієнта замість сімейного лікаря. Якщо медичний працівник іде на пенсію, то звісно сам лікар має провести комунікацію з пацієнтом і сказати йому про те, що в нього є можливість укласти декларацію з іншим лікарем. Або ж з тією поліклінікою де він обслуговувався, або ж обрати інший заклад”, - сказала Бубенчикова.

За її словами, якщо пацієнт дізнався про те, що його декларація анульована, він все одно може розраховувати на медичну допомогу.

“Може бути дві ситуації. Якщо це екстренний стан у будь-якому разі чи є сімейний лікар чи його немає – пацієнт звертається до швидкої. Якщо це плановий візит, то пацієнт може обрати за певний час свого нового сімейного лікаря і вже звертатися до нього з тією потребою, яка в нього виникла. Тобто тут у нас є два варіанти”, - додала експерт.


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Теги: декларація, медична декларація
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