Волинян кличуть на «LEGO Батл»





Про це пише



Головною ідеєю виставки-конкурсу творчих робіт з LEGO є розкриття потенціалу учасника у сферах креативності, конструювання, архітектури, інженерії, винаходів, досліджень, та експериментів.



Виставку організовує місцева підприємиця Наталія Митошоп.



Завдання конкурсу:



- дати батькам знання про значення Лего-конструювання в розвитку дитини, зацікавити в навчанні дітей через гру;

- залучити до спільного Лего-конструювання батьків та дітей в умовах сім’ї;

- вислухати думку батьків щодо доцільності проведення занять у місті з Лего-конструювання.



До участі допускають креативні конструкції Лего, а не створенні за інструкцією набору. Організатори чекають на унікальні, власноруч розроблені та створені моделі.



Учасники конкурсу отримають гарантовані призи.



Також наголошують, що усім учасникам та їхнім вболівальникам дозволяють знаходитись у приміщенні виключно за гарного самопочуття та у масках.



Для участі необхідно заповнити форму за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го жовтня у Володимирі-Волинському відбудеться виставка-конкурс творчих робіт з конструктора Лего «LEGO батл». Участь у конкурсі є безкоштовною.Про це пише БУГ Головною ідеєю виставки-конкурсу творчих робіт з LEGO є розкриття потенціалу учасника у сферах креативності, конструювання, архітектури, інженерії, винаходів, досліджень, та експериментів.Виставку організовує місцева підприємицяЗавдання конкурсу:- дати батькам знання про значення Лего-конструювання в розвитку дитини, зацікавити в навчанні дітей через гру;- залучити до спільного Лего-конструювання батьків та дітей в умовах сім’ї;- вислухати думку батьків щодо доцільності проведення занять у місті з Лего-конструювання.До участі допускають креативні конструкції Лего, а не створенні за інструкцією набору. Організатори чекають на унікальні, власноруч розроблені та створені моделі.Учасники конкурсу отримають гарантовані призи.Також наголошують, що усім учасникам та їхнім вболівальникам дозволяють знаходитись у приміщенні виключно за гарного самопочуття та у масках.Для участі необхідно заповнити форму за посиланням

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