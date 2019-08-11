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Волинян кличуть на «LEGO Батл»

Волинян кличуть на «LEGO Батл»
14-го жовтня у Володимирі-Волинському відбудеться виставка-конкурс творчих робіт з конструктора Лего «LEGO батл». Участь у конкурсі є безкоштовною.

Про це пише БУГ.

Головною ідеєю виставки-конкурсу творчих робіт з LEGO є розкриття потенціалу учасника у сферах креативності, конструювання, архітектури, інженерії, винаходів, досліджень, та експериментів.

Виставку організовує місцева підприємиця Наталія Митошоп.

Завдання конкурсу:

- дати батькам знання про значення Лего-конструювання в розвитку дитини, зацікавити в навчанні дітей через гру;
- залучити до спільного Лего-конструювання батьків та дітей в умовах сім’ї;
- вислухати думку батьків щодо доцільності проведення занять у місті з Лего-конструювання.

До участі допускають креативні конструкції Лего, а не створенні за інструкцією набору. Організатори чекають на унікальні, власноруч розроблені та створені моделі.

Учасники конкурсу отримають гарантовані призи.

Також наголошують, що усім учасникам та їхнім вболівальникам дозволяють знаходитись у приміщенні виключно за гарного самопочуття та у масках.

Для участі необхідно заповнити форму за посиланням.

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Теги: Лего, батл, конструювання
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