Волинян кличуть на «LEGO Батл»
Сьогодні, 04:05
14-го жовтня у Володимирі-Волинському відбудеться виставка-конкурс творчих робіт з конструктора Лего «LEGO батл». Участь у конкурсі є безкоштовною.
Про це пише БУГ.
Головною ідеєю виставки-конкурсу творчих робіт з LEGO є розкриття потенціалу учасника у сферах креативності, конструювання, архітектури, інженерії, винаходів, досліджень, та експериментів.
Виставку організовує місцева підприємиця Наталія Митошоп.
Завдання конкурсу:
- дати батькам знання про значення Лего-конструювання в розвитку дитини, зацікавити в навчанні дітей через гру;
- залучити до спільного Лего-конструювання батьків та дітей в умовах сім’ї;
- вислухати думку батьків щодо доцільності проведення занять у місті з Лего-конструювання.
До участі допускають креативні конструкції Лего, а не створенні за інструкцією набору. Організатори чекають на унікальні, власноруч розроблені та створені моделі.
Учасники конкурсу отримають гарантовані призи.
Також наголошують, що усім учасникам та їхнім вболівальникам дозволяють знаходитись у приміщенні виключно за гарного самопочуття та у масках.
Для участі необхідно заповнити форму за посиланням.
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Про це пише БУГ.
Головною ідеєю виставки-конкурсу творчих робіт з LEGO є розкриття потенціалу учасника у сферах креативності, конструювання, архітектури, інженерії, винаходів, досліджень, та експериментів.
Виставку організовує місцева підприємиця Наталія Митошоп.
Завдання конкурсу:
- дати батькам знання про значення Лего-конструювання в розвитку дитини, зацікавити в навчанні дітей через гру;
- залучити до спільного Лего-конструювання батьків та дітей в умовах сім’ї;
- вислухати думку батьків щодо доцільності проведення занять у місті з Лего-конструювання.
До участі допускають креативні конструкції Лего, а не створенні за інструкцією набору. Організатори чекають на унікальні, власноруч розроблені та створені моделі.
Учасники конкурсу отримають гарантовані призи.
Також наголошують, що усім учасникам та їхнім вболівальникам дозволяють знаходитись у приміщенні виключно за гарного самопочуття та у масках.
Для участі необхідно заповнити форму за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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