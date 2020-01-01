У волинському селі відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО





Про це інформують на



За словами Любешівського селищного голови Олега Куха, приміщення Бірківської амбулаторії звели в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Сучасна амбулаторія ЗПСМ обслуговуватиме близько 2-ох тис. населення.



Вартість будівництва – майже 6 мільйонів гривень. Кошти державного бюджету - 5 млн 139 тис. 988 грн, кошти селищного бюджету – 555 тис. 800 грн. В тому числі Любешівська селищна рада закупила меблі, а також профінансує встановлення паркану на території медзакладу. Разом з тим, селищна рада долучилася фінансово до закупівлі спеціального телемедичного обладнання для амбулаторії.



«У планах нашої громади відкриття ще таких чотирьох медичних закладів» - зазначив Олег Кух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 8 жовтня, у селі Бірки Любешівської ОТГ відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини.Про це інформують на сайті Любешівської громади.За словами Любешівського селищного голови, приміщення Бірківської амбулаторії звели в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Сучасна амбулаторія ЗПСМ обслуговуватиме близько 2-ох тис. населення.Вартість будівництва – майже 6 мільйонів гривень. Кошти державного бюджету - 5 млн 139 тис. 988 грн, кошти селищного бюджету – 555 тис. 800 грн. В тому числі Любешівська селищна рада закупила меблі, а також профінансує встановлення паркану на території медзакладу. Разом з тим, селищна рада долучилася фінансово до закупівлі спеціального телемедичного обладнання для амбулаторії.«У планах нашої громади відкриття ще таких чотирьох медичних закладів» - зазначив Олег Кух.

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