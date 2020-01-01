вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО

Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
У Міністерстві охорони здоров’я розробили комікс для школярів, що пояснює необхідність носити маски та користуватись антисептиками під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

“Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше”, – зазначають у МОЗ.

У МОЗ також повідомили, що комікси розішлють в українські школи та поширюватимуть у соцмережах.

Комікси створили у партнерстві з Інститутом когнітивного моделювання в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.

Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МОЗ, пандемія, коронавірус, комікси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 00:28
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині – аварія, є постраждалі. ФОТО
08 жовтень, 23:22
Незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19
08 жовтень, 22:50
У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
08 жовтень, 22:28
Схожі новини
МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці
30 серпень, 16:53
Розповіли, як на виборах голосуватимуть хворі на коронавірус українці Розповіли, як на виборах голосуватимуть хворі на коронавірус українці
06 жовтень, 14:22
У МОЗ пояснили причини затримки результатів тестів на коронавірус У МОЗ пояснили причини затримки результатів тестів на коронавірус
22 вересень, 12:20
У МОЗ пояснили, що робити хворим за появи симптомів коронавірусу У МОЗ пояснили, що робити хворим за появи симптомів коронавірусу
19 вересень, 18:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 00:28
 0
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині – аварія, є постраждалі. ФОТО
08 жовтень, 23:22
 0
Незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19
08 жовтень, 22:50
 0
У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
08 жовтень, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8