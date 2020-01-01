Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 00:28
У Міністерстві охорони здоров’я розробили комікс для школярів, що пояснює необхідність носити маски та користуватись антисептиками під час пандемії COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
“Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше”, – зазначають у МОЗ.
У МОЗ також повідомили, що комікси розішлють в українські школи та поширюватимуть у соцмережах.
Комікси створили у партнерстві з Інститутом когнітивного моделювання в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.
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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
“Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше”, – зазначають у МОЗ.
У МОЗ також повідомили, що комікси розішлють в українські школи та поширюватимуть у соцмережах.
Комікси створили у партнерстві з Інститутом когнітивного моделювання в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.
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