Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО





Про це повідомляє



“Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше”, – зазначають у МОЗ.



У МОЗ також повідомили, що комікси розішлють в українські школи та поширюватимуть у соцмережах.



Комікси створили у партнерстві з Інститутом когнітивного моделювання в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я розробили комікс для школярів, що пояснює необхідність носити маски та користуватись антисептиками під час пандемії COVID-19.Про це повідомляє прес-служба МОЗ “Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше”, – зазначають у МОЗ.У МОЗ також повідомили, що комікси розішлють в українські школи та поширюватимуть у соцмережах.Комікси створили у партнерстві з Інститутом когнітивного моделювання в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.

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