вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19

Незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19
Через два-три тижні в Україні має з’явитись масове тестування на COVID-19 за допомогою експрес-тестів на антиген.

Ці експрес-тести будуть доступними у сімейних лікарів та мобільних бригад. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"За два-три тижні в нас має з’явитись масове тестування на найнижчому рівні. Мова про експрес-тести на антиген, які нині проходять реєстрацію і виходять на серійне виробництво.

У сімейного лікаря та мобільних бригад повинні з’явитися експрес-тести на антиген, у яких чутливість і специфічність майже співпадає з тестами ПЛР", - розповів Ляшко.

За його словами, для цих тестів кров здавати не потрібно. Медики будуть брати мазок з носоглотки.

"Той самий мазок забирається з носоглотки, ставиться у пробірку, в пробірці відбувається реакція, де виділяється РНК.

Потім з пробірки рідина наноситься на тест-систему, і тест-система показує – є COVID-19, чи нема", - пояснив Ляшко.

Результат буде відомий за 15-30 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, тестування, сімейні лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
Сьогодні, 22:28
У яких школах Володимира виявили найбільше хворих на Covid-19 станом на 8 жовтня
Сьогодні, 17:17
Шість смертей і 162 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:23
Новий антирекорд: Україна перетнула межу у 5 тисяч хворих на коронавірус за добу
Сьогодні, 08:53
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19
Сьогодні, 22:50
У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
Сьогодні, 22:28
У 40 громадах на Волині немає служб у справах дітей
Сьогодні, 21:54
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:31
Межі кладовища, що поблизу Луцька, хочуть розширити
Сьогодні, 21:13
Схожі новини
В Амстердамі можна перевіритися на коронавірус, не виходячи з авто В Амстердамі можна перевіритися на коронавірус, не виходячи з авто
21 вересень, 03:35
В МОЗ повідомили, скільки коштує і коли здавати тест на коронавірус В МОЗ повідомили, скільки коштує і коли здавати тест на коронавірус
13 вересень, 07:34
У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки У районі на Волині погіршилася ситуація з коронавірусом: за день – 23 нових випадки
04 вересень, 15:23
Волиняни масово роблять тести на коронавірус Волиняни масово роблять тести на коронавірус
18 серпень, 23:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19
Сьогодні, 22:50
 0
У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
Сьогодні, 22:28
 0
У 40 громадах на Волині немає служб у справах дітей
Сьогодні, 21:54
 0
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:31
 0
Межі кладовища, що поблизу Луцька, хочуть розширити
Сьогодні, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8