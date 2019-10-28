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Межі кладовища, що поблизу Луцька, хочуть розширити

Межі кладовища, що поблизу Луцька, хочуть розширити
У планах луцького спецкомбінату – придбати земельну ділянку для розширення меж кладовища у селі Гаразджа.

Про це повідомляє ІА "Волинські новини" з посиланням на матеріали засідання виконавчого комітету Луцької міської ради від 8 жовтня.

На виконком винесли проєкт рішення про роботу комунального підприємства «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Нагадаємо, спецкомбінат надає ритуальні послуги та пов’язані з ними роботи, реалізує товари похоронного призначення. Додатково надаються послуги, які фінансуються з міського бюджету: поховання одиноких громадян, чергування автокатафалка, утримання кладовищ та меморіальних комплексів міста та ін.

До жовтня поточного року підприємство здійснило низку важливих заходів з організації поховань, зокрема провело захоронення людських останків (жертв воєнних та політичних репресій) після ексгумації на вулиці Кафедральній, 16 Луцьку, а також останків невідомого солдата на меморіалі «Братська могила» на вулиці Львівській, захоронення останків на території меморіального комплексу «Єврейський».

Окрім того, спецкомбінат виконує роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ.

У планах підприємства – поточний ремонт доріг із підсипкою щебню на кладовищі у Гаразджі, видалення видалення аварійних дерев на кладовищах у Гаразджі та на вулиці Рівненській, купівля ділянки для розширення меж кладовища у Гаразджі, оновлення технічного транспорту, придбання вантажного автомобіля з грейферним навантажувачем і нового автокатафалка.

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Теги: кладовище, Гаразджа, розширення
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