У 40 громадах на Волині немає служб у справах дітей





За дотриманням прав дітей поки стежать районні служби, але їх функції і штат зміниться з нового року. Про це йдеться в сюжеті



"У громадах де немає служби у справах дітей, проблемними родинами опікуються сільські голови", - розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук.



У селі Навіз Рожищенського району служби у справах дітей немає. Тому, коли 35-річний Ігор Дородних. Хлопчика перевели у відділення неврології.



На повідомлення про побиття дітей батьком, тоді зреагувала районна служба. Того ж дня трьох хлопчиків та двох дівчаток вилучили з родини. Нині діти у притулках.



"Перед тією трагедією, яка сталася, нам не надходили повідомлення ні від сільради, ні від школи, що ситуація у сім’ї погіршується, або є загрозливий стан. У нас на сьогодні в об’єднаних територіальних громадах уже створені 11 служб. Ще дві – у процесі. Враховуючи, що є 53 територіальні громади", - Алла Онищук.



Прокуратура області від початку року п’ять разів зверталася до суду, аби зобов’язати органи місцевого самоврядування створити у громадах такі служби, розповіла речниця Наталія Мурахевич.



Суд поки задовольнив лише 3 позови прокурорів. Один – перебуває на розгляді.



"Ще одне ОТГ добровільно виконало такі вимоги і створило службу у справах дітей, тому провадження у справі було закрите", - розповіла речниця.



Одна з громад, яка за рішенням суду має створити службу у справах дітей - Копачівська ОТГ. До громади входить 14 сіл і проживає 1 360 дітей. В громаді рішення суду поки не виконали.



"Служби як такої ще не створено. Найближчим часом буде створено. Поки що ми співпрацюємо із районною службою і ведемо усі справи. Я навіть і не можу сказати, чому не створена у нас ця служба", - каже начальниця відділу з питань гуманітарної політики Копачівської ОТГ Наталія Фенюк.



Нині триває процес децентралізації і на структуру служби у справах дітей чекають зміни. Якими вони будуть, каже фахівчиня Алла Онищук, невідомо. Тож майже 40 волинських ОТГ, з її слів, поки лишаються без служб у справах дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 40 об’єднаних територіальних громад на Волині не створили служб у справах дітей. Усього таких відомств при громадах області лише 11.За дотриманням прав дітей поки стежать районні служби, але їх функції і штат зміниться з нового року. Про це йдеться в сюжеті Суспільного "У громадах де немає служби у справах дітей, проблемними родинами опікуються сільські голови", - розповіла начальниця обласної служби у справах дітейУ селі Навіз Рожищенського району служби у справах дітей немає. Тому, коли 35-річний батько побив своїх п'ятьох дітей сільський голова звернувся до районної служби. Нагадаємо, двоє дітей з родини тоді потрапили до лікарні. П'ятирічний хлопчик 4 доби провів у реанімації . Нині дитині краще - розповів заступник директора обласної дитячої лікарні. Хлопчика перевели у відділення неврології.На повідомлення про побиття дітей батьком, тоді зреагувала районна служба. Того ж дня трьох хлопчиків та двох дівчаток вилучили з родини. Нині діти у притулках."Перед тією трагедією, яка сталася, нам не надходили повідомлення ні від сільради, ні від школи, що ситуація у сім’ї погіршується, або є загрозливий стан. У нас на сьогодні в об’єднаних територіальних громадах уже створені 11 служб. Ще дві – у процесі. Враховуючи, що є 53 територіальні громади", - Алла Онищук.Прокуратура області від початку року п’ять разів зверталася до суду, аби зобов’язати органи місцевого самоврядування створити у громадах такі служби, розповіла речниця Наталія Мурахевич.Суд поки задовольнив лише 3 позови прокурорів. Один – перебуває на розгляді."Ще одне ОТГ добровільно виконало такі вимоги і створило службу у справах дітей, тому провадження у справі було закрите", - розповіла речниця.Одна з громад, яка за рішенням суду має створити службу у справах дітей - Копачівська ОТГ. До громади входить 14 сіл і проживає 1 360 дітей. В громаді рішення суду поки не виконали."Служби як такої ще не створено. Найближчим часом буде створено. Поки що ми співпрацюємо із районною службою і ведемо усі справи. Я навіть і не можу сказати, чому не створена у нас ця служба", - каже начальниця відділу з питань гуманітарної політики Копачівської ОТГ Наталія Фенюк.Нині триває процес децентралізації і на структуру служби у справах дітей чекають зміни. Якими вони будуть, каже фахівчиня Алла Онищук, невідомо. Тож майже 40 волинських ОТГ, з її слів, поки лишаються без служб у справах дітей.

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