9 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 9 жовтня у головного редактора(на фото), голови Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, журналістата майстра народних ремеселОсобисте свято цього дня такоє святкують журналісткаі директор Державного підприємства «Волиньторф»За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.Також сьогодні у світі професійне свято святкуватимуть листоноші і працівники підприємств поштового зв’язку. 9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти.9 жовтня 1971 року у селі Лобна Любешівського району на громадських засадах відкрили музей партизанської слави, присвячений бойовій діяльності Чернігівсько-Волинського з’єднання партизанських загонів під командуванням Олексія Федорова.Цього ж дня у 1991 році вийшов перший номер газети «Дзвони Волині» (Волинської єпархії УПЦ).