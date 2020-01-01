9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 жовтня у головного редактора Інформаційного агентства ВолиньPost Іванни Рудишин (на фото), голови Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Михайла Находа, журналіста Івана Ольховського та майстра народних ремесел Андрія Бондарука.
Особисте свято цього дня такоє святкують журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає головного редактора Іванну Рудишин та бажає міцного здоров'я, невичерпних життєвих сил, натхнення та реалізації усіх планів і задумів.
За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.
Також сьогодні у світі професійне свято святкуватимуть листоноші і працівники підприємств поштового зв’язку. 9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти.
9 жовтня 1971 року у селі Лобна Любешівського району на громадських засадах відкрили музей партизанської слави, присвячений бойовій діяльності Чернігівсько-Волинського з’єднання партизанських загонів під командуванням Олексія Федорова.
Цього ж дня у 1991 році вийшов перший номер газети «Дзвони Волині» (Волинської єпархії УПЦ).
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Особисте свято цього дня такоє святкують журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає головного редактора Іванну Рудишин та бажає міцного здоров'я, невичерпних життєвих сил, натхнення та реалізації усіх планів і задумів.
За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.
Також сьогодні у світі професійне свято святкуватимуть листоноші і працівники підприємств поштового зв’язку. 9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти.
9 жовтня 1971 року у селі Лобна Любешівського району на громадських засадах відкрили музей партизанської слави, присвячений бойовій діяльності Чернігівсько-Волинського з’єднання партизанських загонів під командуванням Олексія Федорова.
Цього ж дня у 1991 році вийшов перший номер газети «Дзвони Волині» (Волинської єпархії УПЦ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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