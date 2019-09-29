У місті на Волині – аварія, є постраждалі. ФОТО
08 жовтень, 23:22
Увечері 8-го жовтня у Володимирі-Волинському на Шистівській об‘їзній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ».
Про це повідомляє інстаграм-спільнота tvoe_v_v, пише БУГ.
Потерпілих госпіталізували.
На місці автопригоди працює поліція.
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Про це повідомляє інстаграм-спільнота tvoe_v_v, пише БУГ.
Потерпілих госпіталізували.
На місці автопригоди працює поліція.
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