У місті на Волині – аварія, є постраждалі. ФОТО





Про це повідомляє інстаграм-спільнота



Потерпілих госпіталізували.



На місці автопригоди працює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 8-го жовтня у Володимирі-Волинському на Шистівській об‘їзній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ».Про це повідомляє інстаграм-спільнота tvoe_v_v , пише БУГ Потерпілих госпіталізували.На місці автопригоди працює поліція.

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