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У місті на Волині – аварія, є постраждалі. ФОТО

У місті на Волині – аварія, є постраждалі. ФОТО
Увечері 8-го жовтня у Володимирі-Волинському на Шистівській об‘їзній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ».

Про це повідомляє інстаграм-спільнота tvoe_v_v, пише БУГ.

Потерпілих госпіталізували.

На місці автопригоди працює поліція.

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Теги: Володимир-Волинський, аварія, поліція
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