В Україні запроваджують нові стандарти середньої освіти





Презентував його під час брифінгу тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає "



"Велика і видатна подія відбулася два тижні тому. Уряд України затвердив державний стандарт базової середньої школи - це 5-9 клас "Нової української школи"… Базовою основою нашого стандарту є Закон України про освіту, де впроваджені всі ключові компетентності та наскрізні вміння. Підґрунтям є і рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо ключових компетентностей освіти впродовж життя і не тільки. Це є досвід провідних країн: і Фінляндії, і Норвегії, і Королівства Шотландії (Великої Британії - ред.), це і Польщі - щодо впровадження основ стандарту базової середньої освіти. Що ж в цілому ми отримали? Перш за все - це саме чіткі орієнтири", - сказав Сергій Шкарлет.



Він зазначив, що за стандартом учні здобуватимуть знання і розкриватимуть власні вміння та формуватимуть ставлення і розбудову власних компетентностей.



"Ми сьогодні маємо у стандарті чітко затверджені 11 основних компетентностей, плюс розподіл на цикли базової середньої освіти. І найголовніше, що це є базові наскрізні вміння:



Батьки - є теж учасниками освітнього процесу, і у стандарті ми закладаємо... команда заклала такі елементи, як можливість відстеження освітнього поступу власних дітей.



Педагоги - основний ключовий елемент реалізації стандарту. Педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу. І найголовніше, що основою цього стандарту є забезпечити достатнім ресурсом педагогічної майстерності", - додав міністр.



Він зазначив, що школи також мають бути забезпечені всім необхідним: підручниками, посібниками, у тому числі, електронними.



"Враховуючи весь цей арсенал, ми дуже сподіваємось на те, що закладені позитивні тенденції у розвитку проекту "Нова українська школа" будуть і надалі бути великим підґрунтям щодо розробки у подальшому стандартів старшої профільної школи. І позитивного поступу держави Україна у світовій та європейській освіті", - сказав Шкалет.



За словами заступниці міністра освіти і науки Любомири Мандзій, цього року п’ятикласники, які пішли до школи у 2017 році, будуть працювати за новими програмами "Нової української школи".



"А з 2022 року всі учні, які перейдуть у 5 клас (це будуть випускники початкової школи, вони пішли у школу в 2018 році) - вони будуть вже працювати і навчатися за новим державним стандартом базової середньої освіти. Основна зміна як і у початковій, так і у базовій освіті, полягає у тому, що ми оцінюємо результати навчання не лише за сумою знань, а перш за все відстежуємо навчальний поступ дітей”, - сказала Мандзій.



За її словами, державний стандарт розробляла впродовж двох років група експертів, академіків, освітян та вчителів.



"Наступним кроком у впровадженні реформи є, безперечно, створення типової освітньої програми… І, безперечно, робота над створення стандарту старшої профільної школи", - додала заступниця міністра.



За словами заступника директора команди підтримки реформ МОН Романа Шияна, Закон про загальну середню освіту ділить рівень базової середньої освіти на два цикли: адаптаційний (5-6 клас), та другий цикл базової освіти (7-9 клас).



"Ключові концепти стандарту базової освіти - це ключові компетентності (включно із базовими знаннями), наскрізні вміння (які поєднують ці компетентності із галузями), обов’язкові результати навчання (загальні і конкретні), а також вперше у цьому стандарті (і цього не було у стандарті початкової освіти) - орієнтири для оцінювання результатів навчання досягнень учнів", - сказав Шиян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти і науки 8 жовтня презентували стандарт базової середньої освіти.Презентував його під час брифінгу тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки, передає " УНН "."Велика і видатна подія відбулася два тижні тому. Уряд України затвердив державний стандарт базової середньої школи - це 5-9 клас "Нової української школи"… Базовою основою нашого стандарту є Закон України про освіту, де впроваджені всі ключові компетентності та наскрізні вміння. Підґрунтям є і рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо ключових компетентностей освіти впродовж життя і не тільки. Це є досвід провідних країн: і Фінляндії, і Норвегії, і Королівства Шотландії (Великої Британії - ред.), це і Польщі - щодо впровадження основ стандарту базової середньої освіти. Що ж в цілому ми отримали? Перш за все - це саме чіткі орієнтири", - сказав Сергій Шкарлет.Він зазначив, що за стандартом учні здобуватимуть знання і розкриватимуть власні вміння та формуватимуть ставлення і розбудову власних компетентностей."Ми сьогодні маємо у стандарті чітко затверджені 11 основних компетентностей, плюс розподіл на цикли базової середньої освіти. І найголовніше, що це є базові наскрізні вміння:Батьки - є теж учасниками освітнього процесу, і у стандарті ми закладаємо... команда заклала такі елементи, як можливість відстеження освітнього поступу власних дітей.Педагоги - основний ключовий елемент реалізації стандарту. Педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу. І найголовніше, що основою цього стандарту є забезпечити достатнім ресурсом педагогічної майстерності", - додав міністр.Він зазначив, що школи також мають бути забезпечені всім необхідним: підручниками, посібниками, у тому числі, електронними."Враховуючи весь цей арсенал, ми дуже сподіваємось на те, що закладені позитивні тенденції у розвитку проекту "Нова українська школа" будуть і надалі бути великим підґрунтям щодо розробки у подальшому стандартів старшої профільної школи. І позитивного поступу держави Україна у світовій та європейській освіті", - сказав Шкалет.За словами заступниці міністра освіти і науки, цього року п’ятикласники, які пішли до школи у 2017 році, будуть працювати за новими програмами "Нової української школи"."А з 2022 року всі учні, які перейдуть у 5 клас (це будуть випускники початкової школи, вони пішли у школу в 2018 році) - вони будуть вже працювати і навчатися за новим державним стандартом базової середньої освіти. Основна зміна як і у початковій, так і у базовій освіті, полягає у тому, що ми оцінюємо результати навчання не лише за сумою знань, а перш за все відстежуємо навчальний поступ дітей”, - сказала Мандзій.За її словами, державний стандарт розробляла впродовж двох років група експертів, академіків, освітян та вчителів."Наступним кроком у впровадженні реформи є, безперечно, створення типової освітньої програми… І, безперечно, робота над створення стандарту старшої профільної школи", - додала заступниця міністра.За словами заступника директора команди підтримки реформ МОН, Закон про загальну середню освіту ділить рівень базової середньої освіти на два цикли: адаптаційний (5-6 клас), та другий цикл базової освіти (7-9 клас)."Ключові концепти стандарту базової освіти - це ключові компетентності (включно із базовими знаннями), наскрізні вміння (які поєднують ці компетентності із галузями), обов’язкові результати навчання (загальні і конкретні), а також вперше у цьому стандарті (і цього не було у стандарті початкової освіти) - орієнтири для оцінювання результатів навчання досягнень учнів", - сказав Шиян.

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