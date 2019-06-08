В Україні комісію за користування платіжними картками хочуть знизити





З такою ініціативою виступив нардеп від партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький. Про це свідчить законопроєкт №4178, який зареєстрували у Верховній Раді, - інформує "



Згідно з текстом документа, розмір комісійної винагороди за еквайрингові послуги (прийом банківських карт для оплати) в Україні в сім разів перевищує європейські.



У зв'язку з цим автор ініціативи пропонує поступове зменшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання при здійсненні операцій за допомогою банківських карток.



У разі прийняття законопроєкту розмір інтерчейнджу (комісія, яку кредитні організації, що беруть участь в обслуговуванні банківських карт, виплачують один одному в процесі здійснення операцій) не перевищуватиме:



- з 1 січня 2021 року – 1% від суми транзакції;

- з 1 липня 2021 року – 0,65% від суми транзакції;

- з 1 січня 2022 року – 0,3% від суми транзакції.



При цьому загальний розмір комісії за послуги еквайрингу при здійсненні розрахунків не зможе бути вище:



- з 1 січня 2021 до 30 червня 2021 року – 1,5% від суми транзакції;

- з 1 липня 2021 до 31 грудня 2021 року – 1% від суми транзакції;

- з 1 січня 2022 року – 0,5% від суми транзакції.



За порушення граничного розміру інтерчейнджу або комісії за послуги еквайрингу банку загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 50 тис. грн, а з 1 січня 2021 року – 60 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українським банками хочуть зменшити розміри комісії, що стягується з клієнтів за користування картками.З такою ініціативою виступив нардеп від партії "Європейська солідарність". Про це свідчить законопроєкт №4178, який зареєстрували у Верховній Раді, - інформує " OBOZREVATEL ".Згідно з текстом документа, розмір комісійної винагороди за еквайрингові послуги (прийом банківських карт для оплати) в Україні в сім разів перевищує європейські.У зв'язку з цим автор ініціативи пропонує поступове зменшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання при здійсненні операцій за допомогою банківських карток.У разі прийняття законопроєкту розмір інтерчейнджу (комісія, яку кредитні організації, що беруть участь в обслуговуванні банківських карт, виплачують один одному в процесі здійснення операцій) не перевищуватиме:- з 1 січня 2021 року – 1% від суми транзакції;- з 1 липня 2021 року – 0,65% від суми транзакції;- з 1 січня 2022 року – 0,3% від суми транзакції.При цьому загальний розмір комісії за послуги еквайрингу при здійсненні розрахунків не зможе бути вище:- з 1 січня 2021 до 30 червня 2021 року – 1,5% від суми транзакції;- з 1 липня 2021 до 31 грудня 2021 року – 1% від суми транзакції;- з 1 січня 2022 року – 0,5% від суми транзакції.За порушення граничного розміру інтерчейнджу або комісії за послуги еквайрингу банку загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 50 тис. грн, а з 1 січня 2021 року – 60 тис. грн.

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