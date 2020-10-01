вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів

Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів
Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля лист з результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Копія відповідного листа, підписаного Плісом 5 жовтня 2020 року, є в розпорядженні "Економічної правди", повідомляє видання.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету склали 75,5 млрд гривень.

Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів
Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів

ЕП наводить лише частину документу. Згодом буде оприлюднена інша частина.

"Загалом ревізія "Нафтогазу" встановила фінансові порушення та виявила факти неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат у 75,5 млрд гривень", - повідомляє керівника уряду Геннадій Пліс.

Як підсумок, Держаудитслужба, зокрема, пропонує НАК "Нафтогаз України" "забезпечити усунення виявлених ревізією порушень, притягнути винних осіб до відповідальності, у тому числі виявлених попередніми заходами державного фінансового контролю" та "забезпечити перерахування до державного бюджету дивідендів на суму 75 486,4 млн гривень".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нафтогаз, аудит, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів
Сьогодні, 03:14
Багатоповерхівки, промзони та інфраструктура: у Луцьку обговорили новий генплан міста
Сьогодні, 02:33
«Осіння палітра»: у Луцьку презентували роботи викладачів художньої школи. ФОТО
Сьогодні, 01:36
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 00:28
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У бюджеті Луцька хочуть передбачити гроші на лікування освітян, що захворіли на COVID-19 У бюджеті Луцька хочуть передбачити гроші на лікування освітян, що захворіли на COVID-19
07 жовтень, 11:12
До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов До бюджету-2021 заклали понад 15 мільярдів гривень на вакцину від коронавірусу, – Степанов
28 вересень, 21:47
На Волині за 8 місяців сплатили понад 2 мільярди на соцстрахування На Волині за 8 місяців сплатили понад 2 мільярди на соцстрахування
20 вересень, 18:25
Луцьк вимагає від держави фінансової підтримки на час карантину Луцьк вимагає від держави фінансової підтримки на час карантину
28 серпень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів
Сьогодні, 03:14
 0
Багатоповерхівки, промзони та інфраструктура: у Луцьку обговорили новий генплан міста
Сьогодні, 02:33
 0
«Осіння палітра»: у Луцьку презентували роботи викладачів художньої школи. ФОТО
Сьогодні, 01:36
 0
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 00:28
 0
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8