Аудит «Нафтогазу» показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів
Сьогодні, 03:14
Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля лист з результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.
Копія відповідного листа, підписаного Плісом 5 жовтня 2020 року, є в розпорядженні "Економічної правди", повідомляє видання.
В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету склали 75,5 млрд гривень.
ЕП наводить лише частину документу. Згодом буде оприлюднена інша частина.
"Загалом ревізія "Нафтогазу" встановила фінансові порушення та виявила факти неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат у 75,5 млрд гривень", - повідомляє керівника уряду Геннадій Пліс.
Як підсумок, Держаудитслужба, зокрема, пропонує НАК "Нафтогаз України" "забезпечити усунення виявлених ревізією порушень, притягнути винних осіб до відповідальності, у тому числі виявлених попередніми заходами державного фінансового контролю" та "забезпечити перерахування до державного бюджету дивідендів на суму 75 486,4 млн гривень".
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Копія відповідного листа, підписаного Плісом 5 жовтня 2020 року, є в розпорядженні "Економічної правди", повідомляє видання.
В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету склали 75,5 млрд гривень.
ЕП наводить лише частину документу. Згодом буде оприлюднена інша частина.
"Загалом ревізія "Нафтогазу" встановила фінансові порушення та виявила факти неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат у 75,5 млрд гривень", - повідомляє керівника уряду Геннадій Пліс.
Як підсумок, Держаудитслужба, зокрема, пропонує НАК "Нафтогаз України" "забезпечити усунення виявлених ревізією порушень, притягнути винних осіб до відповідальності, у тому числі виявлених попередніми заходами державного фінансового контролю" та "забезпечити перерахування до державного бюджету дивідендів на суму 75 486,4 млн гривень".
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