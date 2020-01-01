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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – знову коронавірусний антирекорд

В Україні – знову коронавірусний антирекорд
За минулу добу Україна встановила новий сумний антирекорд щодо кількості нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Так, за останню добу в Україні виявили 5 804 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 9 жовтня сягнула 250 538. До цього часу про найбільшу кількість нових інфікованих за добу повідомляли учора, 8 жовтня.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (630).

Одужали за минулу добу 2 469 людей, за весь час пандемії - 110 650.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 89 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 779.

На Волині за увесь час захворіло 9 373 людини, з них за останню добу - 174. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 192 людини, дві - за останню добу.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь, РНБО
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