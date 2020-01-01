В Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:10
За минулу добу Україна встановила новий сумний антирекорд щодо кількості нових хворих на коронавірус.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Так, за останню добу в Україні виявили 5 804 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 9 жовтня сягнула 250 538. До цього часу про найбільшу кількість нових інфікованих за добу повідомляли учора, 8 жовтня.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (630).
Одужали за минулу добу 2 469 людей, за весь час пандемії - 110 650.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 89 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 779.
На Волині за увесь час захворіло 9 373 людини, з них за останню добу - 174. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 192 людини, дві - за останню добу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Так, за останню добу в Україні виявили 5 804 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 9 жовтня сягнула 250 538. До цього часу про найбільшу кількість нових інфікованих за добу повідомляли учора, 8 жовтня.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (630).
Одужали за минулу добу 2 469 людей, за весь час пандемії - 110 650.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 89 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 779.
На Волині за увесь час захворіло 9 373 людини, з них за останню добу - 174. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 192 людини, дві - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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