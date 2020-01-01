9 жовтня – Іоанна Богослова: традиції, прикмети та головні заборони





Іменини сьогодні святкують: Іван, - пише



Народні прикмети на 9 жовтня



– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів очікуйте на справжню зиму.



– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.



– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.



– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.



Що можна робити 9 жовтня



1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.



Що не можна робити 9 жовтня



1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.



2. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 жовтня в народі відзначають Івана Богослова, який вважається наставником іконної справи і покровителем живописців.Іменини сьогодні святкують: Іван, - пише 24 канал. – Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів очікуйте на справжню зиму.– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.2. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.

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