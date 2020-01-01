вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 жовтня – Іоанна Богослова: традиції, прикмети та головні заборони

9 жовтня – Іоанна Богослова: традиції, прикмети та головні заборони
9 жовтня в народі відзначають Івана Богослова, який вважається наставником іконної справи і покровителем живописців.

Іменини сьогодні святкують: Іван, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 жовтня

– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів очікуйте на справжню зиму.

– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.

– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.

– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.

Що можна робити 9 жовтня

1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.

Що не можна робити 9 жовтня

1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.

2. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 9 жовтня, свято, Іоанн Богослов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 09:34
9 жовтня – Іоанна Богослова: традиції, прикмети та головні заборони
Сьогодні, 09:20
В Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 9 жовтня
Сьогодні, 09:10
У волинському селі відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween* «ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 09:34
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween* «ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
06 жовтень, 10:53
Сьогодні в Україні вперше відзначають День територіальної оборони Сьогодні в Україні вперше відзначають День територіальної оборони
04 жовтень, 11:30
3 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони 3 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
03 жовтень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 09:34
 0
9 жовтня – Іоанна Богослова: традиції, прикмети та головні заборони
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку на 9 жовтня
Сьогодні, 09:10
 0
В Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:10
 0
У волинському селі відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 08:15
 0
Медіа
відео
1/8