«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 09:34
У луцькому ТРЦ «ПортCity» будуть святкувати Halloween.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Цьогоріч святкування буде аж 3 дні (з 30 жовтня по 1 листопада).
На вас чекають:
- HALLOWEEN HANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00);
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00);
- Знижки від магазинів та закладів до 70%;
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00);
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00).
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Цьогоріч святкування буде аж 3 дні (з 30 жовтня по 1 листопада).
На вас чекають:
- HALLOWEEN HANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00);
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00);
- Знижки від магазинів та закладів до 70%;
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00);
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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