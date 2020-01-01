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У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО

У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
У Володимирі-Волинському на вулиці Стравіського горів автомобіль. На місце події викликали пожежників.

Пожежа трапилась 8-го жовтня. Як повідомили БУГу вогнеборці ДПРЧ-7, повідомлення про пожежу легкового автомобіля ВАЗ-2109 надійшло о 22:20.

Пожежу вдалося ліквідувати силами 1 відділеня.

Вогонь пошкодив салон автомобіля. Попередня причини пожежі – необережне поводження з вогнем власника авто.

У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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