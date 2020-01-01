У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО





Пожежа трапилась 8-го жовтня. Як повідомили



Пожежу вдалося ліквідувати силами 1 відділеня.



Вогонь пошкодив салон автомобіля. Попередня причини пожежі – необережне поводження з вогнем власника авто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Стравіського горів автомобіль. На місце події викликали пожежників.Пожежа трапилась 8-го жовтня. Як повідомили БУГу вогнеборці ДПРЧ-7, повідомлення про пожежу легкового автомобіля ВАЗ-2109 надійшло о 22:20.Пожежу вдалося ліквідувати силами 1 відділеня.Вогонь пошкодив салон автомобіля. Попередня причини пожежі – необережне поводження з вогнем власника авто.

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