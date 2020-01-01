У селі під Луцьком мотоцикліст в’їхав у автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:43
У селі Зміїнець Луцького району – ДТП за участю автомобіля Renault Laguna та мотоцикліста. Аварія сталася зранку 9 жовтня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, мотоцикліст в’їхав у автомобіль, коли той виконував поворот праворуч.
На місці працювала карета швидкої допомоги.
Як повідомили ІА Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті зіткнення мотоцикліст отримав незначні ушкодження – у нього забій обох ніг та садна. Від госпіталізації він відмовився.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, мотоцикліст в’їхав у автомобіль, коли той виконував поворот праворуч.
На місці працювала карета швидкої допомоги.
Як повідомили ІА Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті зіткнення мотоцикліст отримав незначні ушкодження – у нього забій обох ніг та садна. Від госпіталізації він відмовився.
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