У селі під Луцьком мотоцикліст в’їхав у автомобіль. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами, мотоцикліст в’їхав у автомобіль, коли той виконував поворот праворуч.



На місці працювала карета швидкої допомоги.



Як повідомили ІА Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті зіткнення мотоцикліст отримав незначні ушкодження – у нього забій обох ніг та садна. Від госпіталізації він відмовився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець Луцького району – ДТП за участю автомобіля Renault Laguna та мотоцикліста. Аварія сталася зранку 9 жовтня.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, мотоцикліст в’їхав у автомобіль, коли той виконував поворот праворуч.На місці працювала карета швидкої допомоги.Як повідомили ІА Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті зіткнення мотоцикліст отримав незначні ушкодження – у нього забій обох ніг та садна. Від госпіталізації він відмовився.

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