Здорові зрізали, сухі лишили: у лісгоспі на Волині виявили незаконну рубку дерев





Порушення виявили спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області у вересні під час спільних заходів зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові,



Відповідно до дозвільних документів на лісовій ділянці повинні були проводитись заходи з поліпшення санітарного стану лісу.



Працівники ДЕІ виявили, що вимоги лісового законодавства не дотримані, адже сухостійні дерева, які є осередками розмноження шкідників та хвороб лісу, не вилучали.



Крім того, встановили, що незаконно зрубали 34 дерева породи “сосна”, які не були відведені до рубки.



Інспектори нарахували 411 тисяч 834 гривні збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу.



Хвора сосна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на території одного з державних підприємств, яке здійснює діяльність у структурі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, виявили незаконні рубки.Порушення виявили спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області у вересні під час спільних заходів зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.Відповідно до дозвільних документів на лісовій ділянці повинні були проводитись заходи з поліпшення санітарного стану лісу.Працівники ДЕІ виявили, що вимоги лісового законодавства не дотримані, адже сухостійні дерева, які є осередками розмноження шкідників та хвороб лісу, не вилучали.Крім того, встановили, що незаконно зрубали 34 дерева породи “сосна”, які не були відведені до рубки.Інспектори нарахували 411 тисяч 834 гривні збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу.

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