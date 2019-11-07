На Львівській у Луцьку вантажівка влетіла в учбове авто. ФОТО
Сьогодні, 13:13
У Луцьку на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю учбового авто та вантажівки.
Про це ІА "Конкурент" повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Аварія сталася сьогодні, 9 жовтня.
На вулиці Львівській поблизу ЛНТУ вантажівка в'їхала в учбовий автомобіль. За інформацією патрульної поліції, за кермом учбового автомобіля був учень. Автомобіль зупинився для поворту ліворуч, а водій вантажівки МАN не врахував безпечної дистанції та не зменшив швидкість. Внаслідок зіткнення пошкоджена задня частина навчального автомобіля.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Аварія сталася сьогодні, 9 жовтня.
На вулиці Львівській поблизу ЛНТУ вантажівка в'їхала в учбовий автомобіль. За інформацією патрульної поліції, за кермом учбового автомобіля був учень. Автомобіль зупинився для поворту ліворуч, а водій вантажівки МАN не врахував безпечної дистанції та не зменшив швидкість. Внаслідок зіткнення пошкоджена задня частина навчального автомобіля.
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Сьогодні, 13:13