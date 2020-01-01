вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні

Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
В Україні вихідні дні, 10-11 жовтня, все ще будуть теплими.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, у денні години очікують +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів. А в неділю в західних областях буде +13+16 градусів.

Субота буде переважно сухою, лише на Одещині, Миколаївщині, місцями в Криму місцями пройдуть дощі.

"У неділю дощів побільшає - Захід, Південь, частково Схід та Центр. Карта. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці - місцями тумани", - йдеться у дописі.

У Києві на вихідних обіцяють теплу погоду, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, синоптик, Наталка Діденко, вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 20:00
Волинське село понад століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40
В Україні хочуть ввести карантин вихідного дня
Сьогодні, 19:00
Україну заново поділили на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:50
На Волині – аварія з потерпілими
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних
17 липень, 11:38
«Температура повітря трохи стрибатиме»: прогноз погоди на тиждень в Україні «Температура повітря трохи стрибатиме»: прогноз погоди на тиждень в Україні
07 вересень, 11:33
На Україну суне атмосферний фронт На Україну суне атмосферний фронт
21 липень, 15:53
«Потужні опади відсуваються»: синоптик прогнозує потепління в Україні «Потужні опади відсуваються»: синоптик прогнозує потепління в Україні
14 липень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 20:00
 0
Волинське село понад століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
В Україні хочуть ввести карантин вихідного дня
Сьогодні, 19:00
 0
Україну заново поділили на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині – аварія з потерпілими
Сьогодні, 18:12
 0
Медіа
відео
1/8