Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 20:00
В Україні вихідні дні, 10-11 жовтня, все ще будуть теплими.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у денні години очікують +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів. А в неділю в західних областях буде +13+16 градусів.
Субота буде переважно сухою, лише на Одещині, Миколаївщині, місцями в Криму місцями пройдуть дощі.
"У неділю дощів побільшає - Захід, Південь, частково Схід та Центр. Карта. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці - місцями тумани", - йдеться у дописі.
У Києві на вихідних обіцяють теплу погоду, без опадів.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у денні години очікують +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів. А в неділю в західних областях буде +13+16 градусів.
Субота буде переважно сухою, лише на Одещині, Миколаївщині, місцями в Криму місцями пройдуть дощі.
"У неділю дощів побільшає - Захід, Південь, частково Схід та Центр. Карта. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці - місцями тумани", - йдеться у дописі.
У Києві на вихідних обіцяють теплу погоду, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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