Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні

В Україні вихідні дні, 10-11 жовтня, все ще будуть теплими.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, у денні години очікують +16+20 градусів, на Півдні до +23 градусів. А в неділю в західних областях буде +13+16 градусів.Субота буде переважно сухою, лише на Одещині, Миколаївщині, місцями в Криму місцями пройдуть дощі."У неділю дощів побільшає - Захід, Південь, частково Схід та Центр. Карта. У північних областях істотні опади малоймовірні. Вночі та вранці - місцями тумани", - йдеться у дописі.У Києві на вихідних обіцяють теплу погоду, без опадів.