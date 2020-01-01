На Рівненщині – автотроща: є загиблі та травмовані. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Повідомлення від поліції про смертельну ДТП найдійшло 9 жовтня о 09:10 на спецлінію "101". На місце події направили два чергових пожежно-рятувальних відділення та співробітників оперативно-координаційного центру обласного управління ДСНС.



На місці події рятувальники встановили, що ДТП сталося за участю попередньо автомобілів марок ВАЗ 2107 та Renault Master.



Внаслідок пригоди загинуло 2 людини та 4 травмувалося. Рятувальники усіх деблокували з понівечених машин за допомогою спеціального обладнання. Потерпілих доставлено до медичних закладів. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей обох автомобілів. Наразі усі обставини пригоди встановлює поліція.

До надання допомоги залучено три спецавтомобіля ДСНС та 15 рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Любомирка Рівненського району трапилося ДТП за участю двох автомобілів.Про це повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.Повідомлення від поліції про смертельну ДТП найдійшло 9 жовтня о 09:10 на спецлінію "101". На місце події направили два чергових пожежно-рятувальних відділення та співробітників оперативно-координаційного центру обласного управління ДСНС.На місці події рятувальники встановили, що ДТП сталося за участю попередньо автомобілів марок ВАЗ 2107 та Renault Master.Внаслідок пригоди загинуло 2 людини та 4 травмувалося. Рятувальники усіх деблокували з понівечених машин за допомогою спеціального обладнання. Потерпілих доставлено до медичних закладів. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей обох автомобілів. Наразі усі обставини пригоди встановлює поліція.До надання допомоги залучено три спецавтомобіля ДСНС та 15 рятувальників.

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