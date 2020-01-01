У пожежі на Волині загинув молодий чоловік
Сьогодні, 11:21
8 жовтня у Горохові під час ліквідації пожежі у житловому будинку виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляють волинські рятувальники.
Інформують, о 5:16 у місті Горохові вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Працівники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області, яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Марянівка, вже о 5:38 локалізували пожежу, а о 6:10 остаточно її ліквідували.
Вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, внутрішні оздоблення двох кімнат на площі 28м2, речі домашнього вжитку, пошкодив 28 м2 перекриття. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1985 р.н.
Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляють волинські рятувальники.
Інформують, о 5:16 у місті Горохові вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Працівники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області, яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Марянівка, вже о 5:38 локалізували пожежу, а о 6:10 остаточно її ліквідували.
Вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, внутрішні оздоблення двох кімнат на площі 28м2, речі домашнього вжитку, пошкодив 28 м2 перекриття. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1985 р.н.
Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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