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У пожежі на Волині загинув молодий чоловік

У пожежі на Волині загинув молодий чоловік
8 жовтня у Горохові під час ліквідації пожежі у житловому будинку виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляють волинські рятувальники.

Інформують, о 5:16 у місті Горохові вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Працівники 9-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області, яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Марянівка, вже о 5:38 локалізували пожежу, а о 6:10 остаточно її ліквідували.

Вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, внутрішні оздоблення двох кімнат на площі 28м2, речі домашнього вжитку, пошкодив 28 м2 перекриття. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1985 р.н.

Ймовірна причина виникнення пожежі встановлюють.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежа, Горохів, смерть
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